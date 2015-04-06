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亚洲 | 2015年 4月 6日 星期一 08:46 BJT

《汇市简讯》澳元/新西兰元趋向于平价

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* 澳元/新西兰元在周一淡静交投中跌至1.0028低位

* 美国公布非农就业数据后，新西兰元/美元表现抢眼，澳元交易商关注澳洲央行周二议息会议

* 新西兰元/美元测试上周五高位0.7630，如果取得突破，则上看3月高位0.7698

* 如果澳元/新西兰元跌破平价，可能引发新西兰央行担忧

* 上周五尾盘显示，周二澳洲央行降息机率为75%

* 澳元/美元周一高位仅为0.7647，美国非农就业数据后的高位为0.7698。(完)

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