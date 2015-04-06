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亚洲 | 2015年 4月 6日 星期一 08:58 BJT

全球金市：金价继续上涨，因美国就业数据疲软

数据显示，美国上月非农就业岗位增加12.6万个，还不到2月的一半
，为2013年12月以来最低增幅。这次的微弱增长令月度岗位增长连续保持
20万个的纪录止步12个月，该纪录为1994年以来持续时间最长。 
    
    非农就业报告令人失望，可能支持美联储延后升息。由于美联储之前
释出的信号显示，鉴于就业市场增强，联储已准备收紧货币政策，因此分
析师原本预期将在6月或9月升息。(完)
        
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 (编译 王丽鑫/张若琪 审校 张涛/王兴亚)
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