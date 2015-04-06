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货币新闻 | 2015年 4月 6日 星期一 09:26 BJT

芝加哥期市：美国旱情提振小麦连续第三天上扬，玉米触及近一周高位

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      合约               价格     变动   涨跌%     两日       30日   RSI
                                                   涨跌%    移动均值
    CBOT小麦           541.50     5.25  +0.98%    +0.98%     510.31   64
    CBOT玉米           389.25     2.75  +0.71%    +0.71%     386.44   57
    CBOT大豆           989.25     3.25  +0.33%    +0.33%     987.18   62
    CBOT稻米           $10.90    $0.04  +0.32%    +0.32%     $10.79   51
    美国原油           $50.06    $0.92  +1.87%    +1.87%     $48.32   60
    汇率
    欧元/美元          $1.099   $0.001  +0.12%    +0.99%
    美元/澳元           0.764    0.001  +0.16%    +0.69%

    附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)
        
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>


 (编译 许娜/王兴亚；审校 杜明霞/张若琪)
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