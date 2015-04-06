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货币新闻 | 2015年 4月 6日 星期一 09:30 BJT

国际油市：油价上涨逾1美元，伊朗核协议料数月后才能使出口增加

“虽然整体看来该消息对市场显然不利，但要达成最终协议并全面取消制裁仍面临很多阻力，”摩根士丹利分析师在报告中称。

“即便达成了最终协议，我们预计在2016年之前也不会对市场造成实质影响，”他们说。

0051GMT，5月布兰特原油期货 上升1.07美元报每桶56.02美元。

美国5月原油期货 升0.91美元至每桶50.05。

美国原油活跃钻机数量上周减少11座至802座，降幅为12月来最小。

美国活跃钻机数量连续两周小幅下降，令市场预期钻井活动接近转折点，原油产量可能受到抑制，推动价格上涨并促使10月后闲置的钻机重新投入生产。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 李春喜/徐文焰；审校 王丽鑫/王兴亚)
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