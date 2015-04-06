基金产业：俄罗斯富商Fridman拟组建160亿美元基金，投资于欧美电信业

香港证券：证监会就建议降低互联网交易的黑客入侵风险展开两个月谘询
路透香港5月8日 - 香港证券及期货事务监察委员会（证监会）周一称，今天就降低及纾减与互联网交易相关的黑客入侵风险，展开为两个月的谘询。
路透4月5日 - 据金融时报报导，俄罗斯富商Mikhail Fridman及其伙伴正在联手创建私募股权集团公司，投资于美欧科技和电信公司。
金融时报援引私募股权基金LetterOne Technology (L1Technology)执行长Alexey Reznikovich的话报导，L1Technology将斥资160亿美元资金(最高可增至250亿美元)，购买陷入困境并需要新资本注入的电信企业，或是那些提供可用于其全球移动业务的应用软件或流媒体服务的科技公司。
该报报导，L1Technology还将充当Fridman及其伙伴在VimpelCom Ltd 48%持股的控股公司，以及他们在Turkcell 所持13%股权的持股公司。
Fridman因以50亿欧元从德国RWE 手中收购能源公司DEA而受到英国政府攻击。他威胁称，如果英国政府强迫他的公司剥离英国资产，就会对该国政府提起诉讼。
由于不在常规工作时间，记者未能立即联系到LetterOne Technology置评。(完) (编译 王颖；审校 李爽)
路透香港5月8日 - 香港证券及期货事务监察委员会（证监会）周一称，今天就降低及纾减与互联网交易相关的黑客入侵风险，展开为两个月的谘询。
路透伦敦5月8日 - 以下为AFEX MARKETS的分析师LUCY LILLICRAP对外汇市场重要技术走势及价位预测： 欧元/美元：欧元的中期技术面继续改善，如果能够站在心理水准1.1000上方，则下一步就可能继续涨向前期高点1.1300。然而，上升的有效角度目前仍然有些小，时常遇挫。近期支撑显然在1.0950附近以及1.0850区域，但如果跌破支撑，在重新企稳之前可能必须进行较深的回调。不过在升至1.1100/1.1200之前，近期阻力似乎也不大。 英镑/欧元：在1.2000欧元上方失利，显然暂时阻止了英镑的涨势。虽然再度走软目前仍然好似一个较大区间之内，但未来几日仍可能进一步走跌。即使月线仍然实际上围绕1.1650波动，但在买兴重新浮现之前，进一步向下回撤不会让人意外。本地卖压目前在1.1900附近，只要在此下方，重回1.2050的希望不大。同时，有可能进一步下跌至更加接近1.1640/50以及随后跌向1.1500/10。 英镑/美元：尽管英镑最近表现强势，但可以认为从上月1.2365开始的整个这波反弹是修正性走势。
据公告，北京办公软件今天已向中国证监会提交于深圳证券交易所创业板A股上市之申请，拟发售最多4,100万股股份，相当于现有股本约11.39%的股权。