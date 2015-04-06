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亚洲 | 2015年 4月 6日 星期一 10:21 BJT

日本股市：美就业数据拖累日经指数早盘走低，夏普因融资憧憬而大涨

“该数据或暗示美国将延后升息，那打击到日本市场的人气。”三菱
UFJ摩根士丹利证券首席策略师Chisato　Haganuma称。
    
    但他并表示，即将公布的企业财报应可表明日本经济的光明前景。
    
    “当企业财报强劲且经济有韧性，股市应该会涨。”Haganuma并称，
日本企业获利在2016年3月底止的当前会计年度料可录得两位数增长。
    
    出口股表现疲软，丰田汽车 跌0.8%，日产汽车 下滑
1.4%。
    
    但夏普最高跳升6.9%至一周半高点247日圆，此前消息人士透露，夏
普可能剥离LCD面板业务，并为其向政府支持的日本产业革新机构(INCJ)
寻求资金。 
    
    东芝 跌幅则深达10.7%，跌至466.3日圆，为2月3日以来最低
。此前该公司表示将设置特别调查委员会，调查可能的会计不当处理问题
。
    
    东证股价指数 下跌0.5%，报1,556.69点，JPX-日经400指数 <
.JPXNK400>亦跌0.5%，报14,141.23点。 (完)
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