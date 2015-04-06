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亚洲 | 2015年 4月 6日 星期一 10:59 BJT

韩国股市：盘中触及六个月新高，因市场预计美联储将推迟升息

0230GMT，韩华集团 逆转稍早跌势，上涨2.5%，之前该公
司宣布获得一笔约20亿美元的订单，在伊拉克比斯马亚修建更多基础设施
。(完)
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