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亚洲 | 2015年 4月 6日 星期一 11:28 BJT

国际油市：沙特上调5月售往亚洲的原油价格，为连续第二个月调高

“针对亚洲市场仍有竞争，尽管这也表明其他地方的一些产能目前较
无法在市场中进行竞争。”

    沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)周日称，把面向亚洲客户的阿拉
伯轻质油5月售价每桶较4月上调0.30美元，至每桶较阿曼/迪拜均价贴水0
.60美元，符合市场预期。

    这个上调后的售价和去年同期相比仍显得逊色，当时阿拉伯轻质油较
阿曼/迪拜报价为每桶升水1.85美元。自那时以来阿曼和迪拜指标价格也
下挫了50%。

    而其他地方，沙特阿美将5月面向西北欧的阿拉伯轻质油官方售价(OS
P)下调0.20美元，至每桶较伦敦布兰特原油加权平均价(BWAVE)贴水3.95
美元。

    5月面向美国的阿拉伯轻质油OSP则较阿格斯含硫油价格指数(ASCI)升
水1.35美元，较前月下降0.10美元。(完)
  
 (编译 孙茉莉/张若琪 审校 许娜/高琦)
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