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亚洲 | 2015年 4月 6日 星期一 11:45 BJT

修正-东北亚情势：朝鲜宣布禁航区，可能为飞弹试射做准备--报导

(删掉文中第五段赘字)

路透首尔4月6日 - 韩国媒体周一报导指出，朝鲜(北韩)已经宣布东岸沿海的禁航区，意味着美国国防首长本周访问首尔之前，朝鲜可能发射更多飞弹。

平壤当局周五在西岸发射四枚短程飞弹，韩国称这是朝鲜为了在韩美年度联合军事演习期间制造紧张气氛。

朝韩之间目前陷于紧张对立，近期言词交锋激烈，起因为平壤当局逮捕两名韩国民众，指控其从事间谍活动。

目前尚不清楚朝鲜要求船只不要靠近朝鲜半岛东岸的警告，是否为即将发射飞弹的直白表态。

“目前还没有异常行动的迹象，”韩国国防部副发言人Na Seung-yong在一场简报会上表示。Na称禁航警告并未送至首尔，也未送交联合国国际海事组织(IMO)。

据传之前朝鲜发射长程飞弹时，曾向IMO进行申报；当时朝鲜宣称是发射火箭以运送卫星。朝鲜目前受到联合国制裁，禁止其发展弹道飞弹技术。

美国国防部长Ashton Carter周四将到韩国进行为期三日的访问。

韩国联合通讯社报导引述不具名的政府官员谈话指出，禁航警告自4月1日起生效，可能暗示朝鲜将发射中程劳动(芦洞/Rodong)飞弹。(完) (编译 张明钧; 审校 于春红)
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