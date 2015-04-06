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亚洲 | 2015年 4月 6日 星期一 11:48 BJT

《全球市场》亚股攀升，美国此前公布的就业数据令人失望

原油期货上涨，稍稍扳回长假周末前的重挫跌幅；周四伊朗和全球大国就核议题达成初步协议，使得油市重挫。

布兰特原油 约涨1.4%至55.73美元，美国原油 升约1.5%至49.89美元，投资人押注协议将使伊朗在2016年前都不太可能大幅提高石油出口。

现货金 涨约0.5%至每盎司1,216.85美元，受美国就业报告欠佳的提振。(完) (编译 孙茉莉/徐文焰/王洋/李爽/张若琪 审校)
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