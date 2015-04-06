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亚洲 | 2015年 4月 6日 星期一 12:08 BJT

《全球汇市》美元全线走软，疲弱的就业数据削弱FED提早升息的预期

在美元全线下跌推动下，英镑兑美元 延续涨势，微升至1.4920美元，上周五上扬0.6%。在大涨前，英镑受到国内5月7日大选前的政治不确定性疑虑拖累一度走低。

澳元兑美元 基本持平于0.7620美元。澳元此前从上周触及的六年低点0.7534美元回升，但涨势受到澳洲央行周二将降息的预期压制。

债券市场走势暗示，澳洲央行周二降息25个基点的机率约为75%。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0983 1.0976 +0.06 -9.21 1.2097

美元/日圆 118.97 118.96 +0.01 -0.59 119.68

欧元/日圆 130.68 130.57 +0.08 -9.74 144.78

美元/瑞郎 0.9523 0.9517 +0.06 -4.20 0.9941

英镑/美元 1.4919 1.4919 +0.00 -4.20 1.5573

美元/加元 1.2467 1.2482 -0.12 +7.31 1.1618

澳元/美元 0.7627 0.7629 -0.03 -6.62 0.8168

新西兰元/美元 0.7601 0.7606 -0.07 -2.51 0.7797

澳元/日圆 90.740 90.750 -0.01 -7.17 97.750

新西兰元/日圆 90.430 90.480 -0.06 -3.09 93.310

英镑/日圆 177.49 177.48 +0.01 -4.77 186.38

澳元/新西兰元 1.0026 1.0014 +0.12 -4.23 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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全部现汇报价 (编译 许娜/张涛/李爽/徐文焰；审校 张明钧/于春红/张若琪)
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