《全球汇市》美元全线走软，疲弱的就业数据削弱FED提早升息的预期

香港证券：证监会就建议降低互联网交易的黑客入侵风险展开两个月谘询
路透香港5月8日 - 香港证券及期货事务监察委员会（证监会）周一称，今天就降低及纾减与互联网交易相关的黑客入侵风险，展开为两个月的谘询。
在美元全线下跌推动下，英镑兑美元 延续涨势，微升至1.4920美元，上周五上扬0.6%。在大涨前，英镑受到国内5月7日大选前的政治不确定性疑虑拖累一度走低。
澳元兑美元 基本持平于0.7620美元。澳元此前从上周触及的六年低点0.7534美元回升，但涨势受到澳洲央行周二将降息的预期压制。
债券市场走势暗示，澳洲央行周二降息25个基点的机率约为75%。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.0983 1.0976 +0.06 -9.21 1.2097
美元/日圆 118.97 118.96 +0.01 -0.59 119.68
欧元/日圆 130.68 130.57 +0.08 -9.74 144.78
美元/瑞郎 0.9523 0.9517 +0.06 -4.20 0.9941
英镑/美元 1.4919 1.4919 +0.00 -4.20 1.5573
美元/加元 1.2467 1.2482 -0.12 +7.31 1.1618
澳元/美元 0.7627 0.7629 -0.03 -6.62 0.8168
新西兰元/美元 0.7601 0.7606 -0.07 -2.51 0.7797
澳元/日圆 90.740 90.750 -0.01 -7.17 97.750
新西兰元/日圆 90.430 90.480 -0.06 -3.09 93.310
英镑/日圆 177.49 177.48 +0.01 -4.77 186.38
澳元/新西兰元 1.0026 1.0014 +0.12 -4.23 1.0469
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
全球汇市报导 汇市技术面解析
所有外汇新闻 汇率路透调查
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
指标利率一览 澳元、新西兰元报导
英镑报导 台币报导
人民币报导 韩元报导
南非兰特报导 亚洲盘现汇报价
欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价
全部现汇报价 (编译 许娜/张涛/李爽/徐文焰；审校 张明钧/于春红/张若琪)
路透香港5月8日 - 香港证券及期货事务监察委员会（证监会）周一称，今天就降低及纾减与互联网交易相关的黑客入侵风险，展开为两个月的谘询。
路透伦敦5月8日 - 以下为AFEX MARKETS的分析师LUCY LILLICRAP对外汇市场重要技术走势及价位预测： 欧元/美元：欧元的中期技术面继续改善，如果能够站在心理水准1.1000上方，则下一步就可能继续涨向前期高点1.1300。然而，上升的有效角度目前仍然有些小，时常遇挫。近期支撑显然在1.0950附近以及1.0850区域，但如果跌破支撑，在重新企稳之前可能必须进行较深的回调。不过在升至1.1100/1.1200之前，近期阻力似乎也不大。 英镑/欧元：在1.2000欧元上方失利，显然暂时阻止了英镑的涨势。虽然再度走软目前仍然好似一个较大区间之内，但未来几日仍可能进一步走跌。即使月线仍然实际上围绕1.1650波动，但在买兴重新浮现之前，进一步向下回撤不会让人意外。本地卖压目前在1.1900附近，只要在此下方，重回1.2050的希望不大。同时，有可能进一步下跌至更加接近1.1640/50以及随后跌向1.1500/10。 英镑/美元：尽管英镑最近表现强势，但可以认为从上月1.2365开始的整个这波反弹是修正性走势。
据公告，北京办公软件今天已向中国证监会提交于深圳证券交易所创业板A股上市之申请，拟发售最多4,100万股股份，相当于现有股本约11.39%的股权。