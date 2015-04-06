国际油市：非洲产油国准备游说全球其它产油国削减产量

香港证券：证监会就建议降低互联网交易的黑客入侵风险展开两个月谘询
路透香港5月8日 - 香港证券及期货事务监察委员会（证监会）周一称，今天就降低及纾减与互联网交易相关的黑客入侵风险，展开为两个月的谘询。
路透阿比让4月3日 - 非洲石油生产国协会(African Petroleum Producers Association，APPA)周五表示，非洲石油出口国将劝说全球产油国削减产量以提振油价，目前油价已经跌至可能引发社会动荡的低位。
油市自2014年6月开始出现抛盘，布兰特原油价格从每桶115美元上方的2014年高点崩跌，美国原油也自107美元以上水平下滑。油价跌势在去年11月加快，之前沙特劝说石油输出国组织(OPEC)成员国维持原有产量以保护市场份额。
“APPA理事会对原油价格这种跌势深感忧虑，这已经损害到OPEC的成员国和非成员国经济，如果这样跌下去可能引发社会动荡，”APPA发言人Ousmane Doukoure说。
APPA代表了非洲18个产油国，这些国家的石油部长在科特迪瓦(象牙海岸)举行的会议上同意建立一个平台，使该协会能够就产出水平问题与其它产油国进行对话。
“我们将与包括OPEC在内的其它组织联系，”利比亚石油部长Mashala表示。“这些不公平的价格影响到非洲国家的经济，我们将采取必要行动表达我们的观点。”
周四油价下跌，因伊朗和六大国周四就伊核问题达成初步协议。(完)
(编译 郑茵 审校 张明钧)
路透香港5月8日 - 香港证券及期货事务监察委员会（证监会）周一称，今天就降低及纾减与互联网交易相关的黑客入侵风险，展开为两个月的谘询。
路透伦敦5月8日 - 以下为AFEX MARKETS的分析师LUCY LILLICRAP对外汇市场重要技术走势及价位预测： 欧元/美元：欧元的中期技术面继续改善，如果能够站在心理水准1.1000上方，则下一步就可能继续涨向前期高点1.1300。然而，上升的有效角度目前仍然有些小，时常遇挫。近期支撑显然在1.0950附近以及1.0850区域，但如果跌破支撑，在重新企稳之前可能必须进行较深的回调。不过在升至1.1100/1.1200之前，近期阻力似乎也不大。 英镑/欧元：在1.2000欧元上方失利，显然暂时阻止了英镑的涨势。虽然再度走软目前仍然好似一个较大区间之内，但未来几日仍可能进一步走跌。即使月线仍然实际上围绕1.1650波动，但在买兴重新浮现之前，进一步向下回撤不会让人意外。本地卖压目前在1.1900附近，只要在此下方，重回1.2050的希望不大。同时，有可能进一步下跌至更加接近1.1640/50以及随后跌向1.1500/10。 英镑/美元：尽管英镑最近表现强势，但可以认为从上月1.2365开始的整个这波反弹是修正性走势。
据公告，北京办公软件今天已向中国证监会提交于深圳证券交易所创业板A股上市之申请，拟发售最多4,100万股股份，相当于现有股本约11.39%的股权。