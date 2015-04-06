日本债市：公债价格上扬，疲弱的美国就业数据提振美债走高

香港证券：证监会就建议降低互联网交易的黑客入侵风险展开两个月谘询
路透香港5月8日 - 香港证券及期货事务监察委员会（证监会）周一称，今天就降低及纾减与互联网交易相关的黑客入侵风险，展开为两个月的谘询。
收益率曲线略微趋平，因超长期公债也上涨。20年期日债收益率 下跌2.5个基点至1.095%。
市场对日本央行常规购债操作反应不大，因为这些操作与预期一致。
日本央行周一公告将从市场买进4,500亿日圆(37.8亿美元)公债。
上周五美国备受关注的非农就业报告显示，上月非农就业岗位增加12.6万个，为2013年12月以来最低增幅，也远低于分析师此前预估的24.5万个。
当日涨跌 上日
最新报价 (基点) 收市价
两年期公债 0.000% +0.0 0.015%
五年期公债 0.085% -1.0 0.095%
10年期公债 0.330% -2.0 0.350%
20年期公债 1.095% -2.5 1.120%
30年期公债 1.350% -1.5 1.365%
10年期公债期货 <0#JGB:> 147.90 +0.25 147.65
注1：公债期货涨跌为点数。
注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
美债每日展望 欧元区公债市场
美国现货公债 英国公债市场
日本公债市场 中国债市
台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]
美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 许娜/王颖；审校 杜明霞/张明钧)
路透香港5月8日 - 香港证券及期货事务监察委员会（证监会）周一称，今天就降低及纾减与互联网交易相关的黑客入侵风险，展开为两个月的谘询。
路透伦敦5月8日 - 以下为AFEX MARKETS的分析师LUCY LILLICRAP对外汇市场重要技术走势及价位预测： 欧元/美元：欧元的中期技术面继续改善，如果能够站在心理水准1.1000上方，则下一步就可能继续涨向前期高点1.1300。然而，上升的有效角度目前仍然有些小，时常遇挫。近期支撑显然在1.0950附近以及1.0850区域，但如果跌破支撑，在重新企稳之前可能必须进行较深的回调。不过在升至1.1100/1.1200之前，近期阻力似乎也不大。 英镑/欧元：在1.2000欧元上方失利，显然暂时阻止了英镑的涨势。虽然再度走软目前仍然好似一个较大区间之内，但未来几日仍可能进一步走跌。即使月线仍然实际上围绕1.1650波动，但在买兴重新浮现之前，进一步向下回撤不会让人意外。本地卖压目前在1.1900附近，只要在此下方，重回1.2050的希望不大。同时，有可能进一步下跌至更加接近1.1640/50以及随后跌向1.1500/10。 英镑/美元：尽管英镑最近表现强势，但可以认为从上月1.2365开始的整个这波反弹是修正性走势。
据公告，北京办公软件今天已向中国证监会提交于深圳证券交易所创业板A股上市之申请，拟发售最多4,100万股股份，相当于现有股本约11.39%的股权。