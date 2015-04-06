版本:
中国
亚洲 | 2015年 4月 6日 星期一 12:49 BJT

日本债市：公债价格上扬，疲弱的美国就业数据提振美债走高

收益率曲线略微趋平，因超长期公债也上涨。20年期日债收益率 下跌2.5个基点至1.095%。

市场对日本央行常规购债操作反应不大，因为这些操作与预期一致。

日本央行周一公告将从市场买进4,500亿日圆(37.8亿美元)公债。

上周五美国备受关注的非农就业报告显示，上月非农就业岗位增加12.6万个，为2013年12月以来最低增幅，也远低于分析师此前预估的24.5万个。

当日涨跌 上日

最新报价 (基点) 收市价

两年期公债 0.000% +0.0 0.015%

五年期公债 0.085% -1.0 0.095%

10年期公债 0.330% -2.0 0.350%

20年期公债 1.095% -2.5 1.120%

30年期公债 1.350% -1.5 1.365%

10年期公债期货 <0#JGB:> 147.90 +0.25 147.65

注1：公债期货涨跌为点数。

注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美债每日展望 欧元区公债市场

美国现货公债 英国公债市场

日本公债市场 中国债市

台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]

美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 许娜/王颖；审校 杜明霞/张明钧)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐