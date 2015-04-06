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亚洲 | 2015年 4月 6日 星期一 13:30 BJT

新兴汇市：低迷美国非农数据打击升息预期，提振多数亚币上涨

亚洲     当日  今年以来   2014年
                        最新报价  上日尾盘   涨跌%   涨跌%    收市价
    
    日圆            118.98    118.93   -0.04   +0.57    119.66
    坡元            1.3526    1.3505   -0.16   -1.97    1.3260
    韩元           1083.90   1092.70   +0.81   +1.42   1099.30
    泰铢             32.44     32.50   +0.18   +1.42     32.90
    菲律宾披索       44.37     44.58   +0.47   +0.79     44.72
    印尼卢比      12940.00  13000.00   +0.46   -4.33  12380.00
    印度卢比       62.16     62.50   +0.55   +1.40     63.03
    马币            3.6265    3.6700   +1.20   -3.58    3.4965
    
    注：中国和台湾金融市场因假期休市。(完)
    
      
      
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 (编译 李春喜/张若琪 审校 杜明霞/王兴亚)
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