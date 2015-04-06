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亚洲 | 2015年 4月 6日 星期一 14:20 BJT

韩国汇市：韩元触及两个月高点，因美国疲弱就业数据打压美元

路透首尔4月6日 - 韩国韩元兑美元 周一上涨至逾两个月高位，此前美国非农就业数据拖累美元走跌。

本地韩元兑美元 收涨0.7%，至1,084.8，盘中高见1,082.5，创下1月28日以来日内最高水平。(完)

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