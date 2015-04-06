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亚洲 | 2015年 4月 6日 星期一 14:40 BJT

《汇市简讯》美元/日圆跌回119.00下方，交投非常淡静

0625 GMT

* 美元/日圆在东京时段尾盘跌回119.00下方，交易非常清淡

* 鉴于欧洲市场今日休市，交投料更加淡静

* 在周五触及的跳空低点118.71附近，有一些来自日本基金的买单

* 119.20附近有沉重卖压，交易员在上方设有停止单

* 118.50有小规模的期权在今日到期，119.00有大规模的期权在明天到期 （完）

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