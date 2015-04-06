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亚洲 | 2015年 4月 6日 星期一 14:46 BJT

《汇市简讯》欧元/美元和欧元/日圆跌向盘内低点

0630 GMT

* 欧元/美元和欧元/日圆在东京尾盘仍处于守势

* 欧元/美元脱离1.1018，滑向1.0973。欧元/日圆从130.91滑向130.62

* 市场未理睬希腊传来的正面消息，希腊需在周四偿还IMF贷款

* CFTC数据显示，欧元空仓创纪录高位，或许意味着更多的欧元空头回补？

* 欧洲市场今日休市，无法对美国疲弱的就业数据做出反应

* 欧元/美元在1.1000上方仍面临沉重压力，自3月以来多次挑战阻力后回撤 （完）

(编译 高琦 审校 李春喜)
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