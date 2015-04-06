《路透晚报》--4月6日日间新闻摘要（国际版）

香港证券：证监会就建议降低互联网交易的黑客入侵风险展开两个月谘询
路透香港5月8日 - 香港证券及期货事务监察委员会（证监会）周一称，今天就降低及纾减与互联网交易相关的黑客入侵风险，展开为两个月的谘询。
[市场摘要]
--日本股市：收低，美国就业数据疲弱损及风险意愿
日本股市周一下滑，因美国就业数据疲弱损及风险意愿。不过夏普(Sharp)股价跳涨，此前有消息称夏普可能剥离LCD面板业务，并为其向政府支持的日本产业革新机构(INCJ)寻求资金。
日经指数收低0.2%报19,397.98点。东证股价指数跌0.2%至1,560.71点。只有15.92亿股换手，创2014年8月来最低水准。
--中国股市及香港股市均因假期休市。
--汇市：美元全线走软，疲弱的就业数据削弱FED提早升息的预期 美元走软，美国就业数据远较预期疲弱，促使许多市场人士认为美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能将等到下半年才会升息。在非农就业数据之前，已有一系列数据显示美国经济光芒减弱，且看来让美联储更加谨慎对待升息。 0835GMT，欧元兑美元日内上涨约0.04%至1.0980，此前触及1.1018。美元兑日圆小升0.03%报119.00日圆。
--欧元债市：因假期休市。
--全球金市：金价扩大涨幅，因美国非农就业报告削弱升息前景
金价连续第二个交易日上涨，接近三周高点；之前美国公布的12月美国非农就业岗位增幅创一年多最低，促使外界猜测美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能会推迟升息。
0812GMT，现货金报在1,221.40美元，盘中曾上涨1%至一个月高点1,222.40美元。美国6月期金上涨1.72%至每盎司1,221.8美元。
--国际油市：原油期货每桶涨逾1美元，之前沙特提高对亚洲卖价
原油期货每桶涨逾1美元，之前沙特连续第二个月提高销往亚洲的原油价格，显示该地区需求有所上升。
布兰特5月原油一度触及每桶56.06美元的高点，0812GMT时较上周四上涨1.57美元，报56.54美元。美国5月原油上涨1.60美元至50.74美元。
--金属期市：因假期休市。
注: 其他重要财经新闻浏览请点选 ；近日《路透晚报》请点选 。(完) (整理 李婷仪 审校 孙茉莉)
路透香港5月8日 - 香港证券及期货事务监察委员会（证监会）周一称，今天就降低及纾减与互联网交易相关的黑客入侵风险，展开为两个月的谘询。
路透伦敦5月8日 - 以下为AFEX MARKETS的分析师LUCY LILLICRAP对外汇市场重要技术走势及价位预测： 欧元/美元：欧元的中期技术面继续改善，如果能够站在心理水准1.1000上方，则下一步就可能继续涨向前期高点1.1300。然而，上升的有效角度目前仍然有些小，时常遇挫。近期支撑显然在1.0950附近以及1.0850区域，但如果跌破支撑，在重新企稳之前可能必须进行较深的回调。不过在升至1.1100/1.1200之前，近期阻力似乎也不大。 英镑/欧元：在1.2000欧元上方失利，显然暂时阻止了英镑的涨势。虽然再度走软目前仍然好似一个较大区间之内，但未来几日仍可能进一步走跌。即使月线仍然实际上围绕1.1650波动，但在买兴重新浮现之前，进一步向下回撤不会让人意外。本地卖压目前在1.1900附近，只要在此下方，重回1.2050的希望不大。同时，有可能进一步下跌至更加接近1.1640/50以及随后跌向1.1500/10。 英镑/美元：尽管英镑最近表现强势，但可以认为从上月1.2365开始的整个这波反弹是修正性走势。
据公告，北京办公软件今天已向中国证监会提交于深圳证券交易所创业板A股上市之申请，拟发售最多4,100万股股份，相当于现有股本约11.39%的股权。