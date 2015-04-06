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亚洲 | 2015年 4月 6日 星期一 17:00 BJT

《路透晚报》--4月6日日间新闻摘要（国际版）

[市场摘要]

--日本股市：收低，美国就业数据疲弱损及风险意愿

日本股市周一下滑，因美国就业数据疲弱损及风险意愿。不过夏普(Sharp)股价跳涨，此前有消息称夏普可能剥离LCD面板业务，并为其向政府支持的日本产业革新机构(INCJ)寻求资金。

日经指数收低0.2%报19,397.98点。东证股价指数跌0.2%至1,560.71点。只有15.92亿股换手，创2014年8月来最低水准。

--中国股市及香港股市均因假期休市。

--汇市：美元全线走软，疲弱的就业数据削弱FED提早升息的预期 美元走软，美国就业数据远较预期疲弱，促使许多市场人士认为美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能将等到下半年才会升息。在非农就业数据之前，已有一系列数据显示美国经济光芒减弱，且看来让美联储更加谨慎对待升息。 0835GMT，欧元兑美元日内上涨约0.04%至1.0980，此前触及1.1018。美元兑日圆小升0.03%报119.00日圆。

--欧元债市：因假期休市。

--全球金市：金价扩大涨幅，因美国非农就业报告削弱升息前景

金价连续第二个交易日上涨，接近三周高点；之前美国公布的12月美国非农就业岗位增幅创一年多最低，促使外界猜测美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能会推迟升息。

0812GMT，现货金报在1,221.40美元，盘中曾上涨1%至一个月高点1,222.40美元。美国6月期金上涨1.72%至每盎司1,221.8美元。

--国际油市：原油期货每桶涨逾1美元，之前沙特提高对亚洲卖价

原油期货每桶涨逾1美元，之前沙特连续第二个月提高销往亚洲的原油价格，显示该地区需求有所上升。

布兰特5月原油一度触及每桶56.06美元的高点，0812GMT时较上周四上涨1.57美元，报56.54美元。美国5月原油上涨1.60美元至50.74美元。

--金属期市：因假期休市。

注: 其他重要财经新闻浏览请点选 ；近日《路透晚报》请点选 。(完) (整理 李婷仪 审校 孙茉莉)
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