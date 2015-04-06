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亚洲 | 2015年 4月 6日 星期一 15:00 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶收低1.8%并创九周新低，因日圆走强

中国今年前两个月天然橡胶进口量大跌26.2%至394,528吨。

9月TOCOM期胶 <0#2JRU:>收低3.7日圆至200.4日圆，为1月30日以来最低。

该合约盘中触及199.7日圆的低点，为2月2日以来首次跌破200日圆水准。

日圆走强使得以日圆标价的资产，对那些持有非日圆货币的投资者而言更佳昂贵。

原油期货上涨逾1美元，之前沙特阿拉伯连续第二个月上调了对亚洲客户的原油价格。

一位在东京的交易员说：“日圆走强对近月构成一定的压力，从而打压了指标合约...上期所周二开市时可能走低。”

上海期交所周一适逢公共假期休市，周二恢复交易。

新加坡商品交易所(SICOM)5月期胶 最新报每公斤138.70美分，下跌2.6美分。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>

(编译 王颖/王洋; 审校 李春喜/孙茉莉)
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