全球金市：金价扩大涨幅，因美国非农就业报告削弱升息前景

香港证券：证监会就建议降低互联网交易的黑客入侵风险展开两个月谘询
路透香港5月8日 - 香港证券及期货事务监察委员会（证监会）周一称，今天就降低及纾减与互联网交易相关的黑客入侵风险，展开为两个月的谘询。
这可能促使美联储延后升息；美联储先前释出讯息，显示其鉴于劳动市场转强而准备好收紧货币政策，分析师原先预期升息时点将落在6月或9月。
东京南非标准银行分行经理Yuichi Ikemizu表示，“我认为在非农就业数据出炉后，人们安于做多黄金。”
0632GMT，现货金 上涨0.5%至每盎司1,216.15美元，盘中一度触及1,218.45美元高点，逼近3月26日创下的三周高点1,219.40美元。
美国6月期金 上涨1.3%至每盎司1,216.80美元。
Ikemizu表示，金价是否重新上测1,300美元水准，将取决于美元走势；金价上次来到1,300美元是在去年10月。
其他贵金属价格上涨，现货钯金 跳涨1.8%至每盎司753.96美元，现货铂金 则是涨1.2%至每盎司1,168.50美元，稍早一度触及一个月高点1,177.50美元。
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价格 变动 涨跌% 今年迄今涨跌%
现货金 1216.15 6.00 +0.50 2.75
现货银 17.07 0.07 +0.41 9.00
现货铂金 1168.50 13.50 +1.17 -2.62
现货钯金 753.96 13.31 +1.80 -4.89
COMEX期金 1216.80 15.90 +1.32 2.76
COMEX期银 17.10 0.39 +2.36 9.59
汇率
欧元/美元 1.0973
美元/日圆 119.02
附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 王颖/张明钧; 审校 孙茉莉)
路透香港5月8日 - 香港证券及期货事务监察委员会（证监会）周一称，今天就降低及纾减与互联网交易相关的黑客入侵风险，展开为两个月的谘询。
路透伦敦5月8日 - 以下为AFEX MARKETS的分析师LUCY LILLICRAP对外汇市场重要技术走势及价位预测： 欧元/美元：欧元的中期技术面继续改善，如果能够站在心理水准1.1000上方，则下一步就可能继续涨向前期高点1.1300。然而，上升的有效角度目前仍然有些小，时常遇挫。近期支撑显然在1.0950附近以及1.0850区域，但如果跌破支撑，在重新企稳之前可能必须进行较深的回调。不过在升至1.1100/1.1200之前，近期阻力似乎也不大。 英镑/欧元：在1.2000欧元上方失利，显然暂时阻止了英镑的涨势。虽然再度走软目前仍然好似一个较大区间之内，但未来几日仍可能进一步走跌。即使月线仍然实际上围绕1.1650波动，但在买兴重新浮现之前，进一步向下回撤不会让人意外。本地卖压目前在1.1900附近，只要在此下方，重回1.2050的希望不大。同时，有可能进一步下跌至更加接近1.1640/50以及随后跌向1.1500/10。 英镑/美元：尽管英镑最近表现强势，但可以认为从上月1.2365开始的整个这波反弹是修正性走势。
据公告，北京办公软件今天已向中国证监会提交于深圳证券交易所创业板A股上市之申请，拟发售最多4,100万股股份，相当于现有股本约11.39%的股权。