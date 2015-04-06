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亚洲 | 2015年 4月 6日 星期一 15:13 BJT

全球金市：金价扩大涨幅，因美国非农就业报告削弱升息前景

这可能促使美联储延后升息；美联储先前释出讯息，显示其鉴于劳动市场转强而准备好收紧货币政策，分析师原先预期升息时点将落在6月或9月。

东京南非标准银行分行经理Yuichi Ikemizu表示，“我认为在非农就业数据出炉后，人们安于做多黄金。”

0632GMT，现货金 上涨0.5%至每盎司1,216.15美元，盘中一度触及1,218.45美元高点，逼近3月26日创下的三周高点1,219.40美元。

美国6月期金 上涨1.3%至每盎司1,216.80美元。

Ikemizu表示，金价是否重新上测1,300美元水准，将取决于美元走势；金价上次来到1,300美元是在去年10月。

其他贵金属价格上涨，现货钯金 跳涨1.8%至每盎司753.96美元，现货铂金 则是涨1.2%至每盎司1,168.50美元，稍早一度触及一个月高点1,177.50美元。

---------------------0632GMT-------------------------

价格 变动 涨跌% 今年迄今涨跌%

现货金 1216.15 6.00 +0.50 2.75

现货银 17.07 0.07 +0.41 9.00

现货铂金 1168.50 13.50 +1.17 -2.62

现货钯金 753.96 13.31 +1.80 -4.89

COMEX期金 1216.80 15.90 +1.32 2.76

COMEX期银 17.10 0.39 +2.36 9.59

汇率

欧元/美元 1.0973

美元/日圆 119.02

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 王颖/张明钧; 审校 孙茉莉)
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