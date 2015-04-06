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亚洲 | 2015年 4月 6日 星期一 15:29 BJT

表格：外资在韩国股市卖超204亿韩元

路透首尔4月6日 - 韩国证券交易所周一公布，截至0720GMT，外资在韩国股市卖超204亿韩元。

以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)：

日期 外资 机构投资人 散户

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4月 6日 -20.4 -105.1 120.7

4月 3日 45.4 89.6 -131.5

4月 2日 -15.7 -70.5 99.7

4月 1日 -63.2 -82.9 122.3

3月31日 137.2 -106.8 -26.7

3月30日 75.8 -78.2 16.0

3月27日 -79.9 -33.2 154.4

3月26日 -112.4 -68.4 187.5

3月25日 112.5 -175.9 101.6

3月24日 　 65.4 -84.9 40.1

3月23日 145.7 -8.6 -113.8

3月20日 263.1 -221.7 19.1

3月19日 396.6 -143.1 -232.5

3月18日 329.9 -242.8 -60.8

3月17日 498.9 96.7 -594.9

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本月以来 -54.0 -168.8 211.2

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今年以来 3,143.8 -3,155.1 -1,192.6

---------------------------------------------- (完)
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