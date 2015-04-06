印度金融：央行官员呼吁谨慎推进向外资开放本土债市

香港证券：证监会就建议降低互联网交易的黑客入侵风险展开两个月谘询
路透香港5月8日 - 香港证券及期货事务监察委员会（证监会）周一称，今天就降低及纾减与互联网交易相关的黑客入侵风险，展开为两个月的谘询。
路透孟买4月6日 - 印度央行执行董事G. Padmanabhan上周在一演讲中表示，考虑到大量政府借款以及资本管控等原因，在对外资完全开发债市方面，印度需要谨慎地推进。
他同时还表达了对印度借款人在离岸债市中的未对冲外汇敞口的担心，称这引发了“系统性担忧”。
G. Padmanabhan在印度央行的任期在5月底结束。他是于上周五在印度外汇交易商协会上做此表态的。
他认为，应该以“非中断的方式”取消对外国投资者投资本土债市的限制，而原因是印度债券和外汇市场上存在的“结构性摩擦”，比如大量的政府借款
目前外国投资者最多能再印度购买300亿美元公债和500亿美元公司债。(完)
(编译 王洋; 审校 高琦)
路透香港5月8日 - 香港证券及期货事务监察委员会（证监会）周一称，今天就降低及纾减与互联网交易相关的黑客入侵风险，展开为两个月的谘询。
路透伦敦5月8日 - 以下为AFEX MARKETS的分析师LUCY LILLICRAP对外汇市场重要技术走势及价位预测： 欧元/美元：欧元的中期技术面继续改善，如果能够站在心理水准1.1000上方，则下一步就可能继续涨向前期高点1.1300。然而，上升的有效角度目前仍然有些小，时常遇挫。近期支撑显然在1.0950附近以及1.0850区域，但如果跌破支撑，在重新企稳之前可能必须进行较深的回调。不过在升至1.1100/1.1200之前，近期阻力似乎也不大。 英镑/欧元：在1.2000欧元上方失利，显然暂时阻止了英镑的涨势。虽然再度走软目前仍然好似一个较大区间之内，但未来几日仍可能进一步走跌。即使月线仍然实际上围绕1.1650波动，但在买兴重新浮现之前，进一步向下回撤不会让人意外。本地卖压目前在1.1900附近，只要在此下方，重回1.2050的希望不大。同时，有可能进一步下跌至更加接近1.1640/50以及随后跌向1.1500/10。 英镑/美元：尽管英镑最近表现强势，但可以认为从上月1.2365开始的整个这波反弹是修正性走势。
据公告，北京办公软件今天已向中国证监会提交于深圳证券交易所创业板A股上市之申请，拟发售最多4,100万股股份，相当于现有股本约11.39%的股权。