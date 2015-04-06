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亚洲 | 2015年 4月 6日 星期一 15:55 BJT

印度金融：央行官员呼吁谨慎推进向外资开放本土债市

路透孟买4月6日 - 印度央行执行董事G. Padmanabhan上周在一演讲中表示，考虑到大量政府借款以及资本管控等原因，在对外资完全开发债市方面，印度需要谨慎地推进。

他同时还表达了对印度借款人在离岸债市中的未对冲外汇敞口的担心，称这引发了“系统性担忧”。

G. Padmanabhan在印度央行的任期在5月底结束。他是于上周五在印度外汇交易商协会上做此表态的。

他认为，应该以“非中断的方式”取消对外国投资者投资本土债市的限制，而原因是印度债券和外汇市场上存在的“结构性摩擦”，比如大量的政府借款

目前外国投资者最多能再印度购买300亿美元公债和500亿美元公司债。(完)

(编译 王洋; 审校 高琦)
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