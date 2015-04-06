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亚洲 | 2015年 4月 6日 星期一 16:17 BJT

日本个股：东芝再度发起调查以检视潜在会计违规操作，股价大跌近5%

该公司表示，尚不清楚调查会对其已经公布的业绩产生什么样的影响。

东芝股价周一早盘一度下跌10.7%至466.3日圆，盘终收报487.4日圆，跌幅为4.88%。

2013年10月，东芝曾表示发现旗下的医疗业务-Toshiba Medical information Systems-数年来浮报业绩。

2013财年，东芝旗下的能源和基础设施业务公布营收为1.8万亿日圆，同比增11%，营业利润为323亿日圆，下跌62%。(完)

(编译 高琦/王洋; 审校 张明钧)
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