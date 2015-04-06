版本:
中国
亚洲 | 2015年 4月 6日 星期一 16:57 BJT

标题新闻：日本2015/16年度上半年精炼铜产出料同比降0.6%，受炼厂维修影响--路透估算

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本
。欲浏览英文报导全文，请点选
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐