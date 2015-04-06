基金产业：Cool Japan Fund将在美国投资开设绿茶饮料连锁店

香港证券：证监会就建议降低互联网交易的黑客入侵风险展开两个月谘询
路透香港5月8日 - 香港证券及期货事务监察委员会（证监会）周一称，今天就降低及纾减与互联网交易相关的黑客入侵风险，展开为两个月的谘询。
路透东京4月6日 - 多数资金来自纳税人、有国家支持背景的Cool Japan Fund周一表示，将投资约2.6亿日圆(218万美元)在一家计画于美国设立高档绿茶饮料连锁店的公司。
Cool Japan Fund董事总经理Masayuki Suzuki在一场记者会上表示，这档基金将持有49.9%的Green Tea World USA Inc，后者计画在今年于加州开设首家店铺。
Suzuki表示，“绿茶在美国受欢迎程度与日俱增，美国人不止饮用日系餐厅提供的绿茶，也会购买瓶装绿茶。”
Suzuki称，绿茶饮料店在美国具有成长潜力；星巴克 正通过2014年收购的Teavana Holdings拓展该市场。
Suzuki称，目前尚未命名的绿茶饮料店将提供“绿茶汽水”、“浓缩抹茶”(matcha expressio)等饮料，价格在3-4美元之间。
Green Tea World计画未来十年在洛杉矶、旧金山及圣荷西等城市开设50家店面；该公司另外50.1%的股权是由九州当地企业组成的财团所持有。
Cool Japan Fund拥有约1,000亿日圆现金，将投资于日本文化相关的业者，包括动漫、电影、服饰、食品等等生产商，并协助进行海外推广。
12月时，Cool Japan Fund投资于一家拉面餐厅业者，使其可以在美国及欧洲等地设立优质店面。(完) (编译 张明钧; 审校 王洋)
路透香港5月8日 - 香港证券及期货事务监察委员会（证监会）周一称，今天就降低及纾减与互联网交易相关的黑客入侵风险，展开为两个月的谘询。
路透伦敦5月8日 - 以下为AFEX MARKETS的分析师LUCY LILLICRAP对外汇市场重要技术走势及价位预测： 欧元/美元：欧元的中期技术面继续改善，如果能够站在心理水准1.1000上方，则下一步就可能继续涨向前期高点1.1300。然而，上升的有效角度目前仍然有些小，时常遇挫。近期支撑显然在1.0950附近以及1.0850区域，但如果跌破支撑，在重新企稳之前可能必须进行较深的回调。不过在升至1.1100/1.1200之前，近期阻力似乎也不大。 英镑/欧元：在1.2000欧元上方失利，显然暂时阻止了英镑的涨势。虽然再度走软目前仍然好似一个较大区间之内，但未来几日仍可能进一步走跌。即使月线仍然实际上围绕1.1650波动，但在买兴重新浮现之前，进一步向下回撤不会让人意外。本地卖压目前在1.1900附近，只要在此下方，重回1.2050的希望不大。同时，有可能进一步下跌至更加接近1.1640/50以及随后跌向1.1500/10。 英镑/美元：尽管英镑最近表现强势，但可以认为从上月1.2365开始的整个这波反弹是修正性走势。
据公告，北京办公软件今天已向中国证监会提交于深圳证券交易所创业板A股上市之申请，拟发售最多4,100万股股份，相当于现有股本约11.39%的股权。