基金产业：Cool Japan Fund将在美国投资开设绿茶饮料连锁店

路透东京4月6日 - 多数资金来自纳税人、有国家支持背景的Cool Japan Fund周一表示，将投资约2.6亿日圆(218万美元)在一家计画于美国设立高档绿茶饮料连锁店的公司。

Cool Japan Fund董事总经理Masayuki Suzuki在一场记者会上表示，这档基金将持有49.9%的Green Tea World USA Inc，后者计画在今年于加州开设首家店铺。

Suzuki表示，“绿茶在美国受欢迎程度与日俱增，美国人不止饮用日系餐厅提供的绿茶，也会购买瓶装绿茶。”

Suzuki称，绿茶饮料店在美国具有成长潜力；星巴克 正通过2014年收购的Teavana Holdings拓展该市场。

Suzuki称，目前尚未命名的绿茶饮料店将提供“绿茶汽水”、“浓缩抹茶”(matcha expressio)等饮料，价格在3-4美元之间。

Green Tea World计画未来十年在洛杉矶、旧金山及圣荷西等城市开设50家店面；该公司另外50.1%的股权是由九州当地企业组成的财团所持有。

Cool Japan Fund拥有约1,000亿日圆现金，将投资于日本文化相关的业者，包括动漫、电影、服饰、食品等等生产商，并协助进行海外推广。

12月时，Cool Japan Fund投资于一家拉面餐厅业者，使其可以在美国及欧洲等地设立优质店面。(完) (编译 张明钧; 审校 王洋)