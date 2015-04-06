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亚洲 | 2015年 4月 6日 星期一 18:05 BJT

东南亚股市：多数上涨，菲律宾创史上最高收位

马来西亚股市 上涨0.5%，越南股市 下滑0.9%，新加坡市场 微幅收低。

泰国股市 周一因适逢假期休市，将于周二恢复交易。

涨跌 当日 今年以来 2014年

最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

汤森路透东南亚指数 421.64 2.51 +0.60 +2.65 410.77

新加坡 3452.91 -0.84 -0.02 +2.61 3365.15

马来西亚 1842.94 8.42 +0.46 +4.64 1761.25

泰国 1536.05 3.82 +0.25 +2.56 1497.67

印尼 5480.03 23.63 +0.43 +4.84 5226.95

菲律宾 8053.74 60.65 +0.76 +11.38 7230.57

越南 542.97 -4.88 -0.89 -0.49 545.63

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

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Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

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(编译/审校 张明钧/孙茉莉/高琦)
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