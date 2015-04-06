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亚洲 | 2015年 4月 6日 星期一 18:50 BJT

国际油市：亚洲柴油裂解价差降至两个月低位

路透新加坡4月6日 - 亚洲柴油裂解价差周一跌至两个月低点，交易
员表示，这因亚洲地区的炼厂维护所导致的供应下降，未能抵消印尼需求
减弱的影响。
    
    路透数据显示，5月柴油裂解价差下跌0.54美元至每桶较迪拜原油高1
3.98美元，创下2月2日以来最低。
    
    在美国取暖油需求下降之后，柴油裂解价差预计将保持在疲弱的水平
。交易员表示，这反过来可能会提振对欧洲的柴油出口，从而减少对亚洲
船货的需求。
    
    JBC Energy分析师在周一的一份报告中写道：“展望未来，我们预计
欧洲和亚洲市场将会有一段裂解价差较低的时期，尤其是在供给面压力的
情况下，不过俄罗斯和亚洲的炼厂维护可能会在未来几周抑制下行幅度。
”
    
    斯里兰卡的Ceylon Petroleum求购5月船期的柴油和航煤混合船货。
    
    上周，该公司以每桶较新加坡报价升水2.17美元的价格，从中国石油
购入11万桶柴油。也是与汽油混合的船货。
    
    交易员表示，由于炼厂维护，近几个月来Ceylon Petroleum的油品需
求增多了。
    
    交易员表示，马来西亚的Petronas可能以每桶较新加坡报价升水约0.
75美元的价格，购买一笔4月10-21日船期的含硫10ppm柴油船货。不过未
能立即确认。
    
    交易员表示Qatar Petroleum旗下的销售公司Tasweeq求购一艘4月运
抵Mesaieed的航煤，可能在一座炼厂维修时用于填补国内的缺口。
    
    现货市场上，兴隆以和新加坡报价平价向托克售出25万桶含硫500ppm
的柴油，船期是4月23-27日。现货航煤则无成交回报。(完)
         
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 (编译 王洋; 审校 李婷仪)
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