国际油市：亚洲柴油裂解价差降至两个月低位

香港证券：证监会就建议降低互联网交易的黑客入侵风险展开两个月谘询
路透香港5月8日 - 香港证券及期货事务监察委员会（证监会）周一称，今天就降低及纾减与互联网交易相关的黑客入侵风险，展开为两个月的谘询。
路透新加坡4月6日 - 亚洲柴油裂解价差周一跌至两个月低点，交易 员表示，这因亚洲地区的炼厂维护所导致的供应下降，未能抵消印尼需求 减弱的影响。 路透数据显示，5月柴油裂解价差下跌0.54美元至每桶较迪拜原油高1 3.98美元，创下2月2日以来最低。 在美国取暖油需求下降之后，柴油裂解价差预计将保持在疲弱的水平 。交易员表示，这反过来可能会提振对欧洲的柴油出口，从而减少对亚洲 船货的需求。 JBC Energy分析师在周一的一份报告中写道：“展望未来，我们预计 欧洲和亚洲市场将会有一段裂解价差较低的时期，尤其是在供给面压力的 情况下，不过俄罗斯和亚洲的炼厂维护可能会在未来几周抑制下行幅度。 ” 斯里兰卡的Ceylon Petroleum求购5月船期的柴油和航煤混合船货。 上周，该公司以每桶较新加坡报价升水2.17美元的价格，从中国石油 购入11万桶柴油。也是与汽油混合的船货。 交易员表示，由于炼厂维护，近几个月来Ceylon Petroleum的油品需 求增多了。 交易员表示，马来西亚的Petronas可能以每桶较新加坡报价升水约0. 75美元的价格，购买一笔4月10-21日船期的含硫10ppm柴油船货。不过未 能立即确认。 交易员表示Qatar Petroleum旗下的销售公司Tasweeq求购一艘4月运 抵Mesaieed的航煤，可能在一座炼厂维修时用于填补国内的缺口。 现货市场上，兴隆以和新加坡报价平价向托克售出25万桶含硫500ppm 的柴油，船期是4月23-27日。现货航煤则无成交回报。(完) NYMEX原油 NYMEX原油电子盘 NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约 亚洲燃料油 亚洲柴油 [M DIS/ACN] 亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|P ROD-CMN] EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻 [O PEC-CMN] 产油国官方售价英文原文 (编译 王洋; 审校 李婷仪)
路透香港5月8日 - 香港证券及期货事务监察委员会（证监会）周一称，今天就降低及纾减与互联网交易相关的黑客入侵风险，展开为两个月的谘询。
路透伦敦5月8日 - 以下为AFEX MARKETS的分析师LUCY LILLICRAP对外汇市场重要技术走势及价位预测： 欧元/美元：欧元的中期技术面继续改善，如果能够站在心理水准1.1000上方，则下一步就可能继续涨向前期高点1.1300。然而，上升的有效角度目前仍然有些小，时常遇挫。近期支撑显然在1.0950附近以及1.0850区域，但如果跌破支撑，在重新企稳之前可能必须进行较深的回调。不过在升至1.1100/1.1200之前，近期阻力似乎也不大。 英镑/欧元：在1.2000欧元上方失利，显然暂时阻止了英镑的涨势。虽然再度走软目前仍然好似一个较大区间之内，但未来几日仍可能进一步走跌。即使月线仍然实际上围绕1.1650波动，但在买兴重新浮现之前，进一步向下回撤不会让人意外。本地卖压目前在1.1900附近，只要在此下方，重回1.2050的希望不大。同时，有可能进一步下跌至更加接近1.1640/50以及随后跌向1.1500/10。 英镑/美元：尽管英镑最近表现强势，但可以认为从上月1.2365开始的整个这波反弹是修正性走势。
据公告，北京办公软件今天已向中国证监会提交于深圳证券交易所创业板A股上市之申请，拟发售最多4,100万股股份，相当于现有股本约11.39%的股权。