国际油市：亚洲柴油裂解价差降至两个月低位

路透新加坡4月6日 - 亚洲柴油裂解价差周一跌至两个月低点，交易 员表示，这因亚洲地区的炼厂维护所导致的供应下降，未能抵消印尼需求 减弱的影响。 路透数据显示，5月柴油裂解价差下跌0.54美元至每桶较迪拜原油高1 3.98美元，创下2月2日以来最低。 在美国取暖油需求下降之后，柴油裂解价差预计将保持在疲弱的水平 。交易员表示，这反过来可能会提振对欧洲的柴油出口，从而减少对亚洲 船货的需求。 JBC Energy分析师在周一的一份报告中写道：“展望未来，我们预计 欧洲和亚洲市场将会有一段裂解价差较低的时期，尤其是在供给面压力的 情况下，不过俄罗斯和亚洲的炼厂维护可能会在未来几周抑制下行幅度。 ” 斯里兰卡的Ceylon Petroleum求购5月船期的柴油和航煤混合船货。 上周，该公司以每桶较新加坡报价升水2.17美元的价格，从中国石油 购入11万桶柴油。也是与汽油混合的船货。 交易员表示，由于炼厂维护，近几个月来Ceylon Petroleum的油品需 求增多了。 交易员表示，马来西亚的Petronas可能以每桶较新加坡报价升水约0. 75美元的价格，购买一笔4月10-21日船期的含硫10ppm柴油船货。不过未 能立即确认。 交易员表示Qatar Petroleum旗下的销售公司Tasweeq求购一艘4月运 抵Mesaieed的航煤，可能在一座炼厂维修时用于填补国内的缺口。 现货市场上，兴隆以和新加坡报价平价向托克售出25万桶含硫500ppm 的柴油，船期是4月23-27日。现货航煤则无成交回报。(完) NYMEX原油 NYMEX原油电子盘 NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约 亚洲燃料油 亚洲柴油 [M DIS/ACN] 亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|P ROD-CMN] EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻 [O PEC-CMN] 产油国官方售价英文原文 (编译 王洋; 审校 李婷仪)