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市场报道 | 2015年 4月 6日 星期一 19:03 BJT

全球贵金属：4月2日SPDR黄金持仓持平，iShares白银持仓下滑0.04%

路透4月6日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 上周四黄金持仓量仍较上周三持
平，同期全球最大的白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓量下滑0.04%。

     以下为两支ETF的持仓量及变化情况：

    名称       持仓量(盎司)    日期     持仓量(盎司)     日期        变动    增减
    SPDR        23,702,919.7  4月2日     23,702,919.7  4月1日         0.0     0.00%
    iShares    321,839,925.3  4月2日    321,975,628.1  4月1日    -135,702.8  -0.04%

    浏览在纽约和其它交易所上市的ETF黄金持仓详细数据，请点击(www.exchangetradedgold.com)

    浏览ETF白银持仓量的详细内容，请点击(link.reuters.com/wux96h)(完)
      
      
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 (编译 李婷仪 审校 龚芳)
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