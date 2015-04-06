美国各类经济指标总览--2015/4/6

香港证券：证监会就建议降低互联网交易的黑客入侵风险展开两个月谘询
路透香港5月8日 - 香港证券及期货事务监察委员会（证监会）周一称，今天就降低及纾减与互联网交易相关的黑客入侵风险，展开为两个月的谘询。
美国供应管理协会(ISM)周一公布，3月服务业成长速度下降至三个月来最低，但出口活动增速升至逾两年来最快。IS M公布，3月非制造业PMI指数下降至56.5，和路透访查的分析师预期的一致，2月为56.9。 当前值 前次值 失业率(%) 5.5 (3月) 5.5 (2月) 非农业就业岗位(万) 增加12.6 (3月) 增加26.4 (2月修正值) 平均时薪(%) +0.3 (2月) +0.1 (2月) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.2 (2月) -0.7 (1月修正值) 不包括食品和能源CPI(%) ＋0.2 (2月) +0.2 (1月修正值) 实质所得(%) -0.1 (2月) +1.2 (1月) 生产者物价指数(PPI)(%) -0.5 (2月) -0.8 (1月) 不包括食品和能源PPI(%) -0.5 (2月) -0.1 (1月) 国内生产总值(GDP)(%) +2.2 (第四季终值) +2.2 (第四季修正值) GDP平减指数(%) +0.2 (第四季终值) +0.1 (第四季修正值) 零售销售(%) -0.6 (2月) -0.8 (1月) 国际贸易收支(亿美元) 逆差354.4 (2月) 逆差426.8 (1月修正值) 雇佣成本(%) +0.6 (第四季) +0.7 (第三季) 工业生产(%) +0.1 (2月) -0.3 (1月修正值) 产能利用率(%) 78.9 (2月) 79.1 (1月修正值) 初请失业金人数(万人) 26.8 (3月28日当周) 28.8 (3月21日当周修正值) 联邦预算(亿美元) 赤字1,920 (2月) 赤字180 (1月) 领先指标(%) +0.2 (2月) +0.2 (1月修正值) 个人所得(%) +0.4 (2月) +0.3 (1月) 个人消费支出(PCE)物价(%) +0.2 (1月) -0.5 (1月) 消费者信贷(亿美元) 增加115.6 (1月) 增加178.7 (12月修正值) 企业库存(%) 持平 (1月) 持平 (12月修正值) 建筑支出(%) -0.1% (2月) -1.7 (1月) 消费者信心 101.3 (3月) 98.8 (2月修正值) 房屋开工(万户) 89.7 (2月) 108.1 (1月) 建筑许可(万户) 110.2 (2月修正值) 106 (1月) 成屋销售(万户) 488 (2月) 482 (1月修正值) 新屋销售(万户) 53.9 (2月) 50 (1月修正值) 工厂订单(%) +0.2 (2月) -0.7 (1月修正值) 耐久财(耐用品)订单(%) -1.4 (2月) +1.9 (1月修正值) 供应管理协会非制造业指数 56.5 (3月) 56.9 (2月) 供应管理协会制造业指数 51.5 (3月) 52.9 (2月) 趸售(批发)库存(%) +0.2 (1月修正值) +0.1 (12月修正值) 进口物价(%) +0.4% (2月) -3.1% (1月修正值) 出口物价(%) -0.1% (2月) -1.9% (1月修正值) 单位劳工成本(%) +4.1 (第四季修正值) -2.3 (第三季修正值) 非农业生产率(%) -2.2 (第四季修正值) +3.7 (第三季修正值) 经常账(亿美元) 赤字1,135 (第四季) 赤字989 (第三季修正值)
路透香港5月8日 - 香港证券及期货事务监察委员会（证监会）周一称，今天就降低及纾减与互联网交易相关的黑客入侵风险，展开为两个月的谘询。
路透伦敦5月8日 - 以下为AFEX MARKETS的分析师LUCY LILLICRAP对外汇市场重要技术走势及价位预测： 欧元/美元：欧元的中期技术面继续改善，如果能够站在心理水准1.1000上方，则下一步就可能继续涨向前期高点1.1300。然而，上升的有效角度目前仍然有些小，时常遇挫。近期支撑显然在1.0950附近以及1.0850区域，但如果跌破支撑，在重新企稳之前可能必须进行较深的回调。不过在升至1.1100/1.1200之前，近期阻力似乎也不大。 英镑/欧元：在1.2000欧元上方失利，显然暂时阻止了英镑的涨势。虽然再度走软目前仍然好似一个较大区间之内，但未来几日仍可能进一步走跌。即使月线仍然实际上围绕1.1650波动，但在买兴重新浮现之前，进一步向下回撤不会让人意外。本地卖压目前在1.1900附近，只要在此下方，重回1.2050的希望不大。同时，有可能进一步下跌至更加接近1.1640/50以及随后跌向1.1500/10。 英镑/美元：尽管英镑最近表现强势，但可以认为从上月1.2365开始的整个这波反弹是修正性走势。
据公告，北京办公软件今天已向中国证监会提交于深圳证券交易所创业板A股上市之申请，拟发售最多4,100万股股份，相当于现有股本约11.39%的股权。