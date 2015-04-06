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货币新闻 | 2015年 4月 6日 星期一 21:59 BJT

美国数据：3月服务业扩张速度创去年8月来最快--Markit

Markit的3月的服务业数据，从2月的52.7上升至54.0，为6月最高。3月终值与初值相同。

服务业指数的新业务分项指数也上升至9月以来最高。

3月综合PMI指数从2月的57.2上扬至59.2，为8月以来最佳。3月初值为58.5。(完) (编译 李婷仪/陈宗琦；审校 利棣儿)
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