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亚洲 | 2015年 4月 6日 星期一 19:59 BJT

国际油市：亚洲380-cst燃料油贴水缩窄，但供应依旧充裕

路透新加坡4月6日 - 亚洲380-cst燃料油贴水周一连续第三个交易日
缩窄，不过供应依旧充裕，现货交易时段交投活动清淡。
    
    周一贴水持于每吨较新加坡现货报价低0.38美元，较上周四的贴水缩
窄0.09美元。
    
    现货市场上周五因公众假期休市。
    
    “油的供应量仍然过多，大家都想卖掉，以便为购买更多油货腾出空
间，”驻新加坡一名交易员表示。
 
    整体燃料油的需求依旧疲软，受原油价格不振拖累，曾经买气鼎盛的
俄罗斯燃料油也因此黯然失色，交易商表示，俄罗斯燃料油升水下滑约30
%，因卖家苦无空间储放这些油品。
    
    “直馏燃料油升水已经跌了很多，”一名与一家韩国炼厂有关联、并
收到炼厂买单的交易员表示。
    
    “每吨80元的升水(以交货价为基准)，当时这对我们来说并不经济，
”他指的是2-3月从纳霍德卡运抵的一笔M-100燃料油报价。
    
    去年底，俄罗斯从远东港口纳霍德卡与Vanino出货至中国的Mazut-10
0燃料油，交货价格比新加坡180-cst燃料油现货报价升水多达约110美元
。
    
    一名驻新加坡的燃料油交易员表示，类似等级的燃料油目前售价升水
介于每吨75-80美元区间。
    
    现货交易没有成交回报。(完)
      
      
    NYMEX原油                   NYMEX原油电子盘         
 
    NYMEX主力合约                伦敦布兰特主力合约      
 
    亚洲燃料油               亚洲柴油              [M
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    产油国官方售价英文原文    

 (编译 陈宗琦；审校 李婷仪)
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