国际油市：亚洲380-cst燃料油贴水缩窄，但供应依旧充裕

香港证券：证监会就建议降低互联网交易的黑客入侵风险展开两个月谘询
路透香港5月8日 - 香港证券及期货事务监察委员会（证监会）周一称，今天就降低及纾减与互联网交易相关的黑客入侵风险，展开为两个月的谘询。
路透新加坡4月6日 - 亚洲380-cst燃料油贴水周一连续第三个交易日 缩窄，不过供应依旧充裕，现货交易时段交投活动清淡。 周一贴水持于每吨较新加坡现货报价低0.38美元，较上周四的贴水缩 窄0.09美元。 现货市场上周五因公众假期休市。 “油的供应量仍然过多，大家都想卖掉，以便为购买更多油货腾出空 间，”驻新加坡一名交易员表示。 整体燃料油的需求依旧疲软，受原油价格不振拖累，曾经买气鼎盛的 俄罗斯燃料油也因此黯然失色，交易商表示，俄罗斯燃料油升水下滑约30 %，因卖家苦无空间储放这些油品。 “直馏燃料油升水已经跌了很多，”一名与一家韩国炼厂有关联、并 收到炼厂买单的交易员表示。 “每吨80元的升水(以交货价为基准)，当时这对我们来说并不经济， ”他指的是2-3月从纳霍德卡运抵的一笔M-100燃料油报价。 去年底，俄罗斯从远东港口纳霍德卡与Vanino出货至中国的Mazut-10 0燃料油，交货价格比新加坡180-cst燃料油现货报价升水多达约110美元 。 一名驻新加坡的燃料油交易员表示，类似等级的燃料油目前售价升水 介于每吨75-80美元区间。 现货交易没有成交回报。(完) NYMEX原油 NYMEX原油电子盘 NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约 亚洲燃料油 亚洲柴油 [M DIS/ACN] 亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|P ROD-CMN] EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻 [O PEC-CMN] 产油国官方售价英文原文 (编译 陈宗琦；审校 李婷仪)
路透香港5月8日 - 香港证券及期货事务监察委员会（证监会）周一称，今天就降低及纾减与互联网交易相关的黑客入侵风险，展开为两个月的谘询。
路透伦敦5月8日 - 以下为AFEX MARKETS的分析师LUCY LILLICRAP对外汇市场重要技术走势及价位预测： 欧元/美元：欧元的中期技术面继续改善，如果能够站在心理水准1.1000上方，则下一步就可能继续涨向前期高点1.1300。然而，上升的有效角度目前仍然有些小，时常遇挫。近期支撑显然在1.0950附近以及1.0850区域，但如果跌破支撑，在重新企稳之前可能必须进行较深的回调。不过在升至1.1100/1.1200之前，近期阻力似乎也不大。 英镑/欧元：在1.2000欧元上方失利，显然暂时阻止了英镑的涨势。虽然再度走软目前仍然好似一个较大区间之内，但未来几日仍可能进一步走跌。即使月线仍然实际上围绕1.1650波动，但在买兴重新浮现之前，进一步向下回撤不会让人意外。本地卖压目前在1.1900附近，只要在此下方，重回1.2050的希望不大。同时，有可能进一步下跌至更加接近1.1640/50以及随后跌向1.1500/10。 英镑/美元：尽管英镑最近表现强势，但可以认为从上月1.2365开始的整个这波反弹是修正性走势。
据公告，北京办公软件今天已向中国证监会提交于深圳证券交易所创业板A股上市之申请，拟发售最多4,100万股股份，相当于现有股本约11.39%的股权。