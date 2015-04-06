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货币新闻 | 2015年 4月 6日 星期一 21:34 BJT

美国热股：三星Galaxy S6采用更多自家晶片，高通盘初股价跌约2.5%

路透4月6日 - 据初步拆解的报告指出，三星电子 新款Galaxy S6智能手机较前代S5采用更多自家生产的晶片，这对高通(Qualcomm) 而言可谓一大打击。

高通盘初股价跌约2.5%，报66.26，上周四收报67.97美元。(完)
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