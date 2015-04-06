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亚洲 | 2015年 4月 6日 星期一 20:23 BJT

马来西亚期市：棕榈油期货上涨至三周高点，受原油价格跳升提振

路透吉隆坡4月6日 - 马来西亚棕榈油期货周一连续第三日上涨，触
及逾三周高点，交易商表示，原油价格上扬与美国豆油价格走坚，推升棕
榈油期价。
    
    周一原油期货价格每桶上涨超过1美元，此前沙特阿拉伯连续第二个
月调升售往亚洲的原油价格，显示该区域需求改善。 
    
    油市在假期过后恢复交易，布兰特原油 触及每桶56.90美元高
点；美国原油 同样走扬，高见50.97美元。
    
    原油上扬，有助于提升以棕榈油为基础的生质柴油的买兴。
    
    指标棕榈油6月期货 上扬1.9%，至每吨2,233马币(林吉特)(
614美元)，此前一度触及3月13日以来高位2,250马币。
    
    但部分交易员表示，周一尾盘时大幅走扬颇为“反常”，且该期约缺
乏国内基本面支撑。马币兑美元升值至接近五周高点3.6205。
    
    “在马币走强的情况下，今天棕榈油价格已经严重涨多，”吉隆坡一
位和外资大宗商品经纪商有往来的交易员表示，“我们希望棕榈油的10日
出口与15日出口情况，能为价格提供明确方向。”
    
    总成交量为46,555口，高于35,000口的平均量。(完)
      
      
    NYMEX原油                   NYMEX原油电子盘         
 
    NYMEX主力合约                伦敦布兰特主力合约      
 
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 (编译 陈宗琦；审校 李婷仪)
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