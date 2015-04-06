马来西亚期市：棕榈油期货上涨至三周高点，受原油价格跳升提振

香港证券：证监会就建议降低互联网交易的黑客入侵风险展开两个月谘询
路透香港5月8日 - 香港证券及期货事务监察委员会（证监会）周一称，今天就降低及纾减与互联网交易相关的黑客入侵风险，展开为两个月的谘询。
路透吉隆坡4月6日 - 马来西亚棕榈油期货周一连续第三日上涨，触 及逾三周高点，交易商表示，原油价格上扬与美国豆油价格走坚，推升棕 榈油期价。 周一原油期货价格每桶上涨超过1美元，此前沙特阿拉伯连续第二个 月调升售往亚洲的原油价格，显示该区域需求改善。 油市在假期过后恢复交易，布兰特原油 触及每桶56.90美元高 点；美国原油 同样走扬，高见50.97美元。 原油上扬，有助于提升以棕榈油为基础的生质柴油的买兴。 指标棕榈油6月期货 上扬1.9%，至每吨2,233马币(林吉特)( 614美元)，此前一度触及3月13日以来高位2,250马币。 但部分交易员表示，周一尾盘时大幅走扬颇为“反常”，且该期约缺 乏国内基本面支撑。马币兑美元升值至接近五周高点3.6205。 “在马币走强的情况下，今天棕榈油价格已经严重涨多，”吉隆坡一 位和外资大宗商品经纪商有往来的交易员表示，“我们希望棕榈油的10日 出口与15日出口情况，能为价格提供明确方向。” 总成交量为46,555口，高于35,000口的平均量。(完) NYMEX原油 NYMEX原油电子盘 NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约 亚洲燃料油 亚洲柴油 [M DIS/ACN] 亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|P ROD-CMN] EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻 [O PEC-CMN] 产油国官方售价英文原文 (编译 陈宗琦；审校 李婷仪)
路透香港5月8日 - 香港证券及期货事务监察委员会（证监会）周一称，今天就降低及纾减与互联网交易相关的黑客入侵风险，展开为两个月的谘询。
路透伦敦5月8日 - 以下为AFEX MARKETS的分析师LUCY LILLICRAP对外汇市场重要技术走势及价位预测： 欧元/美元：欧元的中期技术面继续改善，如果能够站在心理水准1.1000上方，则下一步就可能继续涨向前期高点1.1300。然而，上升的有效角度目前仍然有些小，时常遇挫。近期支撑显然在1.0950附近以及1.0850区域，但如果跌破支撑，在重新企稳之前可能必须进行较深的回调。不过在升至1.1100/1.1200之前，近期阻力似乎也不大。 英镑/欧元：在1.2000欧元上方失利，显然暂时阻止了英镑的涨势。虽然再度走软目前仍然好似一个较大区间之内，但未来几日仍可能进一步走跌。即使月线仍然实际上围绕1.1650波动，但在买兴重新浮现之前，进一步向下回撤不会让人意外。本地卖压目前在1.1900附近，只要在此下方，重回1.2050的希望不大。同时，有可能进一步下跌至更加接近1.1640/50以及随后跌向1.1500/10。 英镑/美元：尽管英镑最近表现强势，但可以认为从上月1.2365开始的整个这波反弹是修正性走势。
据公告，北京办公软件今天已向中国证监会提交于深圳证券交易所创业板A股上市之申请，拟发售最多4,100万股股份，相当于现有股本约11.39%的股权。