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货币新闻 | 2015年 4月 6日 星期一 20:54 BJT

美国FED：美联储密切观察近期经济疲弱表现，升息时间尚不确定--杜德利

他说疲弱的3月就业数据，以及最近几个月制造业及零售销售数据比预期疲软，这些都令人感到意外。但这可能是“很大的程度上在反映暂时性因素”，包括美国大多数地区严寒的冬季。

“重要的是观察情况进展，以判断上周五公布的3月就业报告疲软，是否在预示就业市场比我目前所预计的更加放缓。”杜德利说，他拥有美联储政策决定的永久投票权，且是主席叶伦的盟友。(完) (编译 李婷仪 审校 龚芳)
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