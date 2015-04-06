国际油市：亚洲石脑油裂解价差反弹，但供给前景存在变数

路透新加坡4月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周一略微回升至每吨105.6 0美元，上个交易日则徘徊在两周低点；但市场对供应面的看法相当分歧 。 部份交易商认为，下月会有更多西方船货运抵东岸，4月到货约150万 吨。目前尚无法取得确切的数据。 因拉美需求强劲及西方供给吃紧，美国曾暂停运送多数石脑油至亚洲 。 其他交易商则表示，要判定供给流向尚言之过早。 但部份买家结束复活节假期才刚返回市场，现货市场终日交易并不热 络。 亚洲汽油裂解价差连六日下跌，报10.883美元，为2月25日以来的一 个半月低位；交易商指出，主因炼厂岁修高峰期即将结束。 但他们补充道，短期可望浮现坚挺的需求，因为6月适逢回教斋戒月 ，中东及印尼将出现强劲的买气。 路透数据显示，新加坡现货市场有五笔汽油交易，为3月26日以来最 高。 Lukoil买进三笔92辛烷值船货，其中两笔来自维多公司，一笔来自Ph illips 66。 维多公司将以每桶66.88美元售出4月21-25日装运的船货，且以每桶6 7.50美元售出4月27日至5月1日装运船货。Phillips 66将以离岸价格(FOB )计，较新加坡报价每桶升水0.50美元售出5月2-6日装运的船货。 壳牌石油以每桶69.70美元售予维多4月21-25日装运的95辛烷船货， 且以每桶71.50美元售予Gunvor 4月21-25日装运的97辛烷汽油。(完) NYMEX原油 NYMEX原油电子盘 NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约 亚洲燃料油 亚洲柴油 [M DIS/ACN] 亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|P ROD-CMN] EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻 [O PEC-CMN] 产油国官方售价英文原文 (编译 龚芳; 审校 李婷仪)