国际油市：亚洲石脑油裂解价差反弹，但供给前景存在变数

香港证券：证监会就建议降低互联网交易的黑客入侵风险展开两个月谘询
路透香港5月8日 - 香港证券及期货事务监察委员会（证监会）周一称，今天就降低及纾减与互联网交易相关的黑客入侵风险，展开为两个月的谘询。
路透新加坡4月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周一略微回升至每吨105.6 0美元，上个交易日则徘徊在两周低点；但市场对供应面的看法相当分歧 。 部份交易商认为，下月会有更多西方船货运抵东岸，4月到货约150万 吨。目前尚无法取得确切的数据。 因拉美需求强劲及西方供给吃紧，美国曾暂停运送多数石脑油至亚洲 。 其他交易商则表示，要判定供给流向尚言之过早。 但部份买家结束复活节假期才刚返回市场，现货市场终日交易并不热 络。 亚洲汽油裂解价差连六日下跌，报10.883美元，为2月25日以来的一 个半月低位；交易商指出，主因炼厂岁修高峰期即将结束。 但他们补充道，短期可望浮现坚挺的需求，因为6月适逢回教斋戒月 ，中东及印尼将出现强劲的买气。 路透数据显示，新加坡现货市场有五笔汽油交易，为3月26日以来最 高。 Lukoil买进三笔92辛烷值船货，其中两笔来自维多公司，一笔来自Ph illips 66。 维多公司将以每桶66.88美元售出4月21-25日装运的船货，且以每桶6 7.50美元售出4月27日至5月1日装运船货。Phillips 66将以离岸价格(FOB )计，较新加坡报价每桶升水0.50美元售出5月2-6日装运的船货。 壳牌石油以每桶69.70美元售予维多4月21-25日装运的95辛烷船货， 且以每桶71.50美元售予Gunvor 4月21-25日装运的97辛烷汽油。(完) NYMEX原油 NYMEX原油电子盘 NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约 亚洲燃料油 亚洲柴油 [M DIS/ACN] 亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|P ROD-CMN] EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻 [O PEC-CMN] 产油国官方售价英文原文 (编译 龚芳; 审校 李婷仪)
路透香港5月8日 - 香港证券及期货事务监察委员会（证监会）周一称，今天就降低及纾减与互联网交易相关的黑客入侵风险，展开为两个月的谘询。
路透伦敦5月8日 - 以下为AFEX MARKETS的分析师LUCY LILLICRAP对外汇市场重要技术走势及价位预测： 欧元/美元：欧元的中期技术面继续改善，如果能够站在心理水准1.1000上方，则下一步就可能继续涨向前期高点1.1300。然而，上升的有效角度目前仍然有些小，时常遇挫。近期支撑显然在1.0950附近以及1.0850区域，但如果跌破支撑，在重新企稳之前可能必须进行较深的回调。不过在升至1.1100/1.1200之前，近期阻力似乎也不大。 英镑/欧元：在1.2000欧元上方失利，显然暂时阻止了英镑的涨势。虽然再度走软目前仍然好似一个较大区间之内，但未来几日仍可能进一步走跌。即使月线仍然实际上围绕1.1650波动，但在买兴重新浮现之前，进一步向下回撤不会让人意外。本地卖压目前在1.1900附近，只要在此下方，重回1.2050的希望不大。同时，有可能进一步下跌至更加接近1.1640/50以及随后跌向1.1500/10。 英镑/美元：尽管英镑最近表现强势，但可以认为从上月1.2365开始的整个这波反弹是修正性走势。
据公告，北京办公软件今天已向中国证监会提交于深圳证券交易所创业板A股上市之申请，拟发售最多4,100万股股份，相当于现有股本约11.39%的股权。