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亚洲 | 2015年 4月 6日 星期一 21:28 BJT

国际油市：亚洲石脑油裂解价差反弹，但供给前景存在变数

路透新加坡4月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周一略微回升至每吨105.6
0美元，上个交易日则徘徊在两周低点；但市场对供应面的看法相当分歧
。
    
    部份交易商认为，下月会有更多西方船货运抵东岸，4月到货约150万
吨。目前尚无法取得确切的数据。
    
    因拉美需求强劲及西方供给吃紧，美国曾暂停运送多数石脑油至亚洲
。
    
    其他交易商则表示，要判定供给流向尚言之过早。
    
    但部份买家结束复活节假期才刚返回市场，现货市场终日交易并不热
络。
    
    亚洲汽油裂解价差连六日下跌，报10.883美元，为2月25日以来的一
个半月低位；交易商指出，主因炼厂岁修高峰期即将结束。
    
    但他们补充道，短期可望浮现坚挺的需求，因为6月适逢回教斋戒月
，中东及印尼将出现强劲的买气。
        
    路透数据显示，新加坡现货市场有五笔汽油交易，为3月26日以来最
高。
    
    Lukoil买进三笔92辛烷值船货，其中两笔来自维多公司，一笔来自Ph
illips 66。
    
    维多公司将以每桶66.88美元售出4月21-25日装运的船货，且以每桶6
7.50美元售出4月27日至5月1日装运船货。Phillips 66将以离岸价格(FOB
)计，较新加坡报价每桶升水0.50美元售出5月2-6日装运的船货。
    
    壳牌石油以每桶69.70美元售予维多4月21-25日装运的95辛烷船货，
且以每桶71.50美元售予Gunvor 4月21-25日装运的97辛烷汽油。(完)
      
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 (编译 龚芳; 审校 李婷仪)
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