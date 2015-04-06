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货币新闻 | 2015年 4月 6日 星期一 21:38 BJT

美国热股：特斯拉汽车首季出货创纪录，盘初股价劲扬近4%

路透4月6日 - 特斯拉汽车(Tesla)表示，首季创纪录出货10,030辆车，较上年同期激增55%。

特斯拉汽车盘初股价劲扬近4%至198.50美元，上周四收报191美元。(完)
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