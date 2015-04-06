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货币新闻 | 2015年 4月 6日 星期一 21:37 BJT

美国热股：苹果在瑞士推出智能手表受阻，盘初股价下跌约0.2%

路透4月6日 - 瑞士广播业者RTS在其网站上报导称，受知识产权因素影响，美国消费电子公司苹果, 至少今年底前不能在瑞士推出其最新智能手表。

苹果盘初股价跌约0.2%，报约125.02美元。上周四收报125.32美元。(完) 　　
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