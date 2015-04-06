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货币新闻 | 2015年 4月 6日 星期一 21:39 BJT

美国热股：IBM寻求维权股东协助进行改组，盘初股价下滑

路透4月6日 - 据知情人士透露，国际商业机器(IBM)公司的一些大股东对公司连续11个季度营收下滑感到失望，他们正寻求维权股东的帮助，以便对公司进行改组，但在Bill Ackman掌管的Pershing Square和Jeffrey Ubben管理的ValueAct那里均遭拒绝。不愿具名的知情人士称，IBM担心受到知名对冲基金维权股东的攻击，目前正与两家投行合作制定防御计划。

IBM盘初股价下滑近0.7%至159.35美元，上周四收报160.45收报美元。(完) 　　
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