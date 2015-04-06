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市场报道 | 2015年 4月 6日 星期一 21:41 BJT

美国股市：开盘下跌，受周五非农就业数据意外疲弱影响

路透纽约4月6日 - 美国股市周一开盘下跌，此前周五公布的非农就业数据意外疲弱。

1331 GMT，道琼工业指数 下跌109.63点，或0.62%，报17,653.61点；标普500指数 下跌9.95点，或0.48%，报2,057.01点；Nasdaq综合股价指数 下跌33.32点，或0.68%，报4,853.62点。(完)
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