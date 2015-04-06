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货币新闻 | 2015年 4月 6日 星期一 23:04 BJT

USDA报告：4月2日止当周美国农作物出口检验报告(表)

路透4月6日 - 美国农业部(USDA)每周出口检验报告摘要如下(以吨计
)：
    
    一周截至日 04/02/2015    03/26/2015    03/26/2015    04/03/2
014  
                  初值         修正值          前值
    小麦        370,086       323,132       322,016       629,79
7  
    燕麦              100             0             0           
  0  
    大麦            1,534           499           499           
599  
    玉米        1,027,876       763,786       762,276     1,310,
564  
    高粱        299,491       172,591       172,591        33,85
9  
    大豆        564,823       657,553       655,720       509,62
7
     
                 作物年度截至目前检验
                本年度         上年度
    小麦    19,131,598     26,558,312
    燕麦           400          1,855
    大麦       160,699        158,716
    玉米    23,289,497     23,721,666
    高粱     5,883,219      2,337,100
    大豆    44,886,823     40,676,979
 
    注:小麦、燕麦、大麦的作物销售年度自6月1日开始。大豆、玉米和
高粱的作物销售年度自9月1日开始。(完)
  
 (编译 利棣儿；审校 母红)
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