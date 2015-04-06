芝加哥期市：CBOT大豆期货收低，因获利了结和技术性卖盘

香港证券：证监会就建议降低互联网交易的黑客入侵风险展开两个月谘询
路透香港5月8日 - 香港证券及期货事务监察委员会（证监会）周一称，今天就降低及纾减与互联网交易相关的黑客入侵风险，展开为两个月的谘询。
路透芝加哥4月6日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周一下跌， 交易商说，在大豆周四升至约一个月最高水平后有获利了结。 技术性卖出也增加市场压力，指标CBOT-5月大豆期货合约在隔夜交易 时段未能守住30日、40日和50日移动均线支撑位。 豆粕期货也下跌，5月豆粕合约 在临近50日移动均线时遇到阻 力。现货市场需求清淡，也令市场承压。 豆粕和大豆期货收位接近日内低点。 原油价格不断上涨，支撑豆油，尽管库存充足。近月豆油合约 连升第三日，触及3月5日来最高。 5月豆油期货 升穿30日移动均线，为3月26日来首次。 美国农业部周一早上称，最新一周出口检验美国大豆56.4823万吨， 低前之前一周的65.7553万吨，接近市场预估区间低端。 5月大豆期货合约 收跌7-1/3美分，报每蒲式耳9.78-1/2美元。 5月豆粕合约 收挫4.3美元，报每短吨323美元。5月豆油合约<B OK5>收升0.22美分，报31.26美分。 今日CBOT大豆预估成交量为116,597口，豆粕为56,094口，豆油为86, 747口。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)
路透香港5月8日 - 香港证券及期货事务监察委员会（证监会）周一称，今天就降低及纾减与互联网交易相关的黑客入侵风险，展开为两个月的谘询。
路透伦敦5月8日 - 以下为AFEX MARKETS的分析师LUCY LILLICRAP对外汇市场重要技术走势及价位预测： 欧元/美元：欧元的中期技术面继续改善，如果能够站在心理水准1.1000上方，则下一步就可能继续涨向前期高点1.1300。然而，上升的有效角度目前仍然有些小，时常遇挫。近期支撑显然在1.0950附近以及1.0850区域，但如果跌破支撑，在重新企稳之前可能必须进行较深的回调。不过在升至1.1100/1.1200之前，近期阻力似乎也不大。 英镑/欧元：在1.2000欧元上方失利，显然暂时阻止了英镑的涨势。虽然再度走软目前仍然好似一个较大区间之内，但未来几日仍可能进一步走跌。即使月线仍然实际上围绕1.1650波动，但在买兴重新浮现之前，进一步向下回撤不会让人意外。本地卖压目前在1.1900附近，只要在此下方，重回1.2050的希望不大。同时，有可能进一步下跌至更加接近1.1640/50以及随后跌向1.1500/10。 英镑/美元：尽管英镑最近表现强势，但可以认为从上月1.2365开始的整个这波反弹是修正性走势。
据公告，北京办公软件今天已向中国证监会提交于深圳证券交易所创业板A股上市之申请，拟发售最多4,100万股股份，相当于现有股本约11.39%的股权。