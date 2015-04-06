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市场报道 | 2015年 4月 7日 星期二 04:44 BJT

芝加哥期市：CBOT大豆期货收低，因获利了结和技术性卖盘

路透芝加哥4月6日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周一下跌，
交易商说，在大豆周四升至约一个月最高水平后有获利了结。
    
    技术性卖出也增加市场压力，指标CBOT-5月大豆期货合约在隔夜交易
时段未能守住30日、40日和50日移动均线支撑位。
    
    豆粕期货也下跌，5月豆粕合约 在临近50日移动均线时遇到阻
力。现货市场需求清淡，也令市场承压。
    
    豆粕和大豆期货收位接近日内低点。
    
    原油价格不断上涨，支撑豆油，尽管库存充足。近月豆油合约 
连升第三日，触及3月5日来最高。
    
    5月豆油期货 升穿30日移动均线，为3月26日来首次。
    
    美国农业部周一早上称，最新一周出口检验美国大豆56.4823万吨，
低前之前一周的65.7553万吨，接近市场预估区间低端。

    5月大豆期货合约 收跌7-1/3美分，报每蒲式耳9.78-1/2美元。
    
    5月豆粕合约 收挫4.3美元，报每短吨323美元。5月豆油合约<B
OK5>收升0.22美分，报31.26美分。
    
    今日CBOT大豆预估成交量为116,597口，豆粕为56,094口，豆油为86,
747口。(完)
    
        
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 利棣儿；审校 母红)
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