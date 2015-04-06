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市场报道 | 2015年 4月 7日 星期二 04:45 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米期货收低，因获利了结和小麦下跌

路透芝加哥4月6日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周一收低，
交易商称因小麦市场大跌，以及玉米连涨两日后投资者获利了结。
    
    玉米稍早上涨，因美国南部部份地区降水，推迟玉米早期播种，且在
临近包括50日移动均线内在的几道主要移动均线时遇上阻力，令玉米市场
由升转跌。
    
    美国农业部称，截至4月2日当周，出口检验美国玉米103万吨，为四
周来最多，且高于市场预期。
    
    美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据显示，包括对冲基金
在内的投机性投资者降低其玉米空头头寸。当日CBOT市场因假休市。
    
　　5月玉米合约 下挫1-1/2美分，报3.85美元。
        
    今日CBOT玉米期货成交量预计为149,056口。(完)
    
      
      
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>


 (编译 利棣儿；审校 母红)
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