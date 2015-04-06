全球金市：黄金触及七周高位，因美国就业数据打压升息希望

香港证券：证监会就建议降低互联网交易的黑客入侵风险展开两个月谘询
路透香港5月8日 - 香港证券及期货事务监察委员会（证监会）周一称，今天就降低及纾减与互联网交易相关的黑客入侵风险，展开为两个月的谘询。
* 黄金触及七周高位，其他贵金属上扬
* 美国非农就业数据不及预期，美联储可能推迟升息
* 美国3月服务业PMI触及8月来最高
路透纽约/新加坡4月6日 - 金价周一攀升至七周高位，连涨第二日，因上月美国就业岗位增速为逾一年来最慢，引发市场预期美国联邦储备理事会(FED/美联储)可能推迟升息。
美国劳工部周五公布，上月美国非农就业岗位增加12.6万个，不到2月增幅的一半，且为2013年12月以来最小增幅。数据推动美元 早盘走低，使持有其他货币的投资者购买以美元计价黄金的成本降低，但美元稍后转跌为升，金价缩减涨幅。
就业数据可能促使美联储推迟升息，分析师原本预计联储可能在6月或9月升息，因联储暗示，由于就业市场不断改善，准备开始收紧货币政策。
“我认为在就业数据公布后，人们对做多黄金并不感到不安，”南非标准银行驻东京的分支经理Yuichi Ikemizu表示。
1808 GMT，现货金 上扬0.6%，报每盎司1,217.66美元，之前上扬1.2%，至2月17日以来最高1,224.10美元。
美国6月期金 收涨17.70美元，或1.5%，报每盎司1,218.60美元。
美联储推迟升息将提振黄金作为避险资产的吸引力。
RJO Futures的高级市场策略师Eli Tesfaye表示，市场人士目前预计联储将在今年9月或晚些时候升息。
1,200美元之上的技术性买盘也扶助推升金价，Tesfaye说。
金融数据公司Markit公布，3月美国服务业采购经理人指数(PMI)终值升至59.2，2月为57.1。3月终值为去年8月以来最高水平，并高于初值的58.6。
其他贵金属方面，现货银 上扬0.3%，报每盎司17.05美元。现货钯金 跳升3.8%，报每盎司768.50美元。现货铂金 攀升1.7，报每盎司1,175美元，盘中触及一个月高位1,184.25美元。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 母红; 审校 利棣儿)
路透香港5月8日 - 香港证券及期货事务监察委员会（证监会）周一称，今天就降低及纾减与互联网交易相关的黑客入侵风险，展开为两个月的谘询。
路透伦敦5月8日 - 以下为AFEX MARKETS的分析师LUCY LILLICRAP对外汇市场重要技术走势及价位预测： 欧元/美元：欧元的中期技术面继续改善，如果能够站在心理水准1.1000上方，则下一步就可能继续涨向前期高点1.1300。然而，上升的有效角度目前仍然有些小，时常遇挫。近期支撑显然在1.0950附近以及1.0850区域，但如果跌破支撑，在重新企稳之前可能必须进行较深的回调。不过在升至1.1100/1.1200之前，近期阻力似乎也不大。 英镑/欧元：在1.2000欧元上方失利，显然暂时阻止了英镑的涨势。虽然再度走软目前仍然好似一个较大区间之内，但未来几日仍可能进一步走跌。即使月线仍然实际上围绕1.1650波动，但在买兴重新浮现之前，进一步向下回撤不会让人意外。本地卖压目前在1.1900附近，只要在此下方，重回1.2050的希望不大。同时，有可能进一步下跌至更加接近1.1640/50以及随后跌向1.1500/10。 英镑/美元：尽管英镑最近表现强势，但可以认为从上月1.2365开始的整个这波反弹是修正性走势。
据公告，北京办公软件今天已向中国证监会提交于深圳证券交易所创业板A股上市之申请，拟发售最多4,100万股股份，相当于现有股本约11.39%的股权。