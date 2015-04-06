《全球汇市》美元在复活节交易中下跌，美国非农就业报告继续发酵

* 复活节假期成交清淡，美元下滑

* 非农就业报令美联储在9月，而非6月升息的机率上升

路透纽约4月6日 - 美元周一缩减稍早跌幅，但仍然能感觉到周五令人失望的美国就业报告在影响市场交投，该报告令人质疑美国升息的时间。

对美国联邦储备理事会(美联储/FED)将在今年稍后某一时点升息的预期燃点美元自去年中以来的涨势。美国利率上升，将令美元计价资产的收益相对欧元和日圆等其他货币更高，欧元区和日本的利率仍维持在低位。

周五公布的倍受关注的3月美国非农就业岗位增长12.6万个，为2013年12月以来最低增幅，远低于分析师预期的24.5万个。但3月平均时薪较前月增长0.3%。

欧洲市场周一因复活节假期休市，降低了成交量。

“市场目前为减持美元，并寻机买入美元，因为即使3月非农就业报告疲弱，但我认为它不会改变美元的趋势，即逢低买入，”ING Capital Markets外汇部董事Lane Newman说。

纽约午后交易中，在EBS交易平台，欧元兑美元 上涨0.10%，报1.09840美元。

美元兑日圆 升0.28%，报119.28日圆。

“我们仍预计，美元的较长期趋势为上行。非农就业数据的确疲弱，但我们不得不考虑，过去一年来，就业岗位以每月20万个左右的速度在增加。3月薪资上升也是利好因素，”驻东京的法国兴业银行外汇部董事Kyosuke Suzuki说。

美元兑加元 下滑0.12%，报1.2465加元，接近1月底来所处的1.24-1.28加元区间的低端。一策略师表示，美元兑加元涨势暂竭，是买入美元的良机。

“在美元/加元目前的水平，是买入的机会，”BMO Capital Markets驻纽约外汇策略部全球主管Greg Anderson说。(完)