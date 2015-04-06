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市场报道 | 2015年 4月 7日 星期二 04:10 BJT

美国股市: 道琼工业指数收升0.66%，Nasdaq指数上涨0.62%

路透纽约4月6日 - 美国股市周一上涨，因对美国联邦储备理事会(美联储/FED)将推迟今年升息时间的预期，抵销了对周五就业报告意外疲弱的忧虑。

道琼工业指数 收高117.61点，或0.66%，至17,880.85点；标准普尔500指数 上涨13.66点，或0.66%，至2,080.62点；Nasdaq指数 涨30.38点，或0.62%，至4,917.32点。(完)
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