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货币新闻 | 2015年 4月 7日 星期二 04:29 BJT

表格：截至4月5日当周USDA美国作物生长报告摘要

路透华盛顿4月6日 - 美国农业部(USDA)在每周作物生长报告中公布主要美国农作物资讯如下(所有数据均为百分比): 一周截至日 04/05/15 03/29/15 04/05/14 五年均值

冬麦生长状况 - 优 7 -- 5 -- - 良 37 -- 30 -- - 普通 40 -- 36 -- - 差 12 -- 19 -- - 很差 4 -- 10 -- 棉花种植率 2 -- 6 6 稻米种植率 　　　　　　14 -- 14 18 稻米出苗率　　　　　　　3 -- -- 4(完)

(编译 母红；审校 利棣儿)
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