美国债市：公债下跌，在周五美国就业报告带动上涨后回落

* 美联储的杜德利称美国利率前景仍不确定

* 3月美国服务业PMI指数下跌

* 原油价格上涨，令美国公债受压

路透纽约4月6日 - 美国公债价格周一在交投清淡中下滑，回吐上日的升幅。周五公布的非农就业报告意外疲弱，将可能推迟美国联邦储备理事会(美联储/FED)升息的时间，令公债价格当日上涨。

指标美国10年期和两年期公债收益率从两个月低位反弹，但鉴于利率前景不确定，公债收益率趋势仍然是向下。公债收益率和价格呈相反走势。

“公债价格遭抛售部分是技术性因素所致。在周五公债大涨后，市场人士获利了结，”Williams Capital销售和交易部主管David Coard说。

Coard表示，原油价格跳升可能微幅推高通胀预期。对一些分析师来说，这暗示美联储仍可能在今年升息的轨道上。

油价周一跳升逾5%，因交易商重新评估在达成初步核协议之后，伊朗的石油出口在多长时间内可能增加，以及预期长达数月的美国原油库存增加的势头可能正在放缓。

“如果你仔细想一想，就会意识到通缩的想法可以说完全是因油价崩跌而起，”Coard说。

美国10年期公债 最新下跌21/32，收益率报1.909%，周五尾盘报1.845%。

美国30年期公债 价格下跌逾一个大点，收益率报2.572%，周五尾盘报2.492%。

纽约联邦储备银行总裁杜德利周一的讲话对升息立场温和，他说，美联储需要“决定是否疲弱的3月就业报告预示着，就业市场增长放缓的幅度是否比我目前的预期更大。”

他的讲话短暂带动公债价格短暂上涨，令收益率下跌0.5个基点。

美国供应管理协会(ISM)周一公布，3月非制造业PMI指数下降至56.5为三个月来最低，和路透访查的分析师预期的一致。

不过，就业分项指数是亮点，上升至去年10年来最高水平。