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亚洲 | 2015年 4月 7日 星期二 06:18 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--4月6日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 32.57 -0.10 -0.31 864793

搜狐 53.55 +0.17 +0.32 153446

网易 111.07 -0.44 -0.39 504744

百度 203.60 -4.91 -2.35 4138174

台湾

台湾积体电路 23.54 -0.15 -0.63 2363802

联电 2.51 +0.04 +1.62 531247

日月光 7.16 -0.01 -0.14 106216

硅品精密 8.21 +0.09 +1.11 687593

和信超媒体 0.80 +0.01 +0.83 29740

友达 5.07 +0.14 +2.84 199571

中华电信 32.24 +0.18 +0.56 21723

台湾国际航电 46.71 +0.23 +0.48 2237012

香港

中国移动 66.66 +0.35 +0.53 172318

中国联通 16.88 +0.17 +1.02 55829

中国电信 67.78 +0.79 +1.18 7944

中芯国际 4.98 +0.02 +0.40 26084

电讯盈科 6.48 +0.09 +1.42 168

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表

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