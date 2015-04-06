《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--4月6日

香港证券：证监会就建议降低互联网交易的黑客入侵风险展开两个月谘询
路透香港5月8日 - 香港证券及期货事务监察委员会（证监会）周一称，今天就降低及纾减与互联网交易相关的黑客入侵风险，展开为两个月的谘询。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 32.57 -0.10 -0.31 864793
搜狐 53.55 +0.17 +0.32 153446
网易 111.07 -0.44 -0.39 504744
百度 203.60 -4.91 -2.35 4138174
台湾
台湾积体电路 23.54 -0.15 -0.63 2363802
联电 2.51 +0.04 +1.62 531247
日月光 7.16 -0.01 -0.14 106216
硅品精密 8.21 +0.09 +1.11 687593
和信超媒体 0.80 +0.01 +0.83 29740
友达 5.07 +0.14 +2.84 199571
中华电信 32.24 +0.18 +0.56 21723
台湾国际航电 46.71 +0.23 +0.48 2237012
香港
中国移动 66.66 +0.35 +0.53 172318
中国联通 16.88 +0.17 +1.02 55829
中国电信 67.78 +0.79 +1.18 7944
中芯国际 4.98 +0.02 +0.40 26084
电讯盈科 6.48 +0.09 +1.42 168
(完)
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路透香港5月8日 - 香港证券及期货事务监察委员会（证监会）周一称，今天就降低及纾减与互联网交易相关的黑客入侵风险，展开为两个月的谘询。
路透伦敦5月8日 - 以下为AFEX MARKETS的分析师LUCY LILLICRAP对外汇市场重要技术走势及价位预测： 欧元/美元：欧元的中期技术面继续改善，如果能够站在心理水准1.1000上方，则下一步就可能继续涨向前期高点1.1300。然而，上升的有效角度目前仍然有些小，时常遇挫。近期支撑显然在1.0950附近以及1.0850区域，但如果跌破支撑，在重新企稳之前可能必须进行较深的回调。不过在升至1.1100/1.1200之前，近期阻力似乎也不大。 英镑/欧元：在1.2000欧元上方失利，显然暂时阻止了英镑的涨势。虽然再度走软目前仍然好似一个较大区间之内，但未来几日仍可能进一步走跌。即使月线仍然实际上围绕1.1650波动，但在买兴重新浮现之前，进一步向下回撤不会让人意外。本地卖压目前在1.1900附近，只要在此下方，重回1.2050的希望不大。同时，有可能进一步下跌至更加接近1.1640/50以及随后跌向1.1500/10。 英镑/美元：尽管英镑最近表现强势，但可以认为从上月1.2365开始的整个这波反弹是修正性走势。
据公告，北京办公软件今天已向中国证监会提交于深圳证券交易所创业板A股上市之申请，拟发售最多4,100万股股份，相当于现有股本约11.39%的股权。