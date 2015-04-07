澳洲数据：3月整体招聘广告下降1.4%，为九个月来首见--ANZ调查

中国法律：个人所得税法和房地产税法列入今年人大立法预备及研究论证项目
路透北京5月3日 - 中国全国人大网公布人大常委会2017年立法工作计划显示，今年立法预备及研究论证项目除继续保留房地产税法外，还首次加入个人所得税法，这也意味着距离出台依旧遥遥无期。
3月网路招聘广告减少1.3%，报纸招聘广告下降3.6%。过去几年来报纸广告一路下滑，且只占整体广告的一小部分。
“尽管3月小幅下滑，但招聘广告数量仍然处于较高水平，”澳新银行首席经济学家Warren Hogan表示。
“2015年前两个月增长放缓。我们将关注未来几个月的状况，但这可能表明招聘广告的增长高峰期已经过去。”
Hogan称，今年失业率或将继续小幅上行，这是澳新银行预计澳洲央行将在周二政策会议上进一步降息的原因之一。
金融市场目前押注澳洲央行继2月放宽政策后，周二料降息25个基点至纪录低位2.0%。
3月官方就业报告将于4月16日出炉。2月失业率小降至6.3%。(完)
(编译 许娜/王兴亚；审校 张荻/杜明霞)
路透北京5月3日 - 中国全国人大网公布人大常委会2017年立法工作计划显示，今年立法预备及研究论证项目除继续保留房地产税法外，还首次加入个人所得税法，这也意味着距离出台依旧遥遥无期。
路透上海5月3日 - 人民币兑美元即期周三早盘放量微升，中间价亦结束五连跌。交易员称，近期消息面平淡依旧，美指反弹乏力，人民币贬值压力继续淡化，但实需客盘购汇需求也限制反弹空间，短期市场料仍延续早前窄幅整理走势，关注晚间美联储利率政策声明。
* 短率松动向下，提存期底资金宽松 * 票券商缺口很小，短票利率下跌 * 公司债RP交易利率略走低 记者 高洁如 路透台北5月3日 - 台湾银行间短率周三松动略向下。资金调度人士表示，提存期底市场资金宽松，主要拆款利率向下走滑，票券商和银行拆入需求并不高，并且观望午间的一年期定存单标售。 他们指出，由于今日是一年前的364天期存单到期，但明日才是新一期一年定存单交割日，而今日又是期底最后一日，估计央行今日应会积极收受定存单，将超额准备数字控制在1.4兆(万亿)的水位之内。 〞今天票券商都没借，只有一家银行有需要，〞一位大型银行交易员说。 他们表示，今日需求特别不振，资金又多，也不排除短票和债券附买回利率可能缓步向下移动。 一位不愿具名央行官员表示，台币资金呈现平稳，并无过滥，可以观察银行间超额准备的数字作为参考。目前银行每日超额准备数字都保持在450亿台币左右，呈现平稳。 若以本提存期累计至今银行间超额准备为1兆3,926亿台币计，若除以平均数30日，每日