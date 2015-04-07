版本:
中国
货币新闻 | 2015年 4月 7日 星期二 09:46 BJT

澳洲数据：3月整体招聘广告下降1.4%，为九个月来首见--ANZ调查

3月网路招聘广告减少1.3%，报纸招聘广告下降3.6%。过去几年来报纸广告一路下滑，且只占整体广告的一小部分。

“尽管3月小幅下滑，但招聘广告数量仍然处于较高水平，”澳新银行首席经济学家Warren Hogan表示。

“2015年前两个月增长放缓。我们将关注未来几个月的状况，但这可能表明招聘广告的增长高峰期已经过去。”

Hogan称，今年失业率或将继续小幅上行，这是澳新银行预计澳洲央行将在周二政策会议上进一步降息的原因之一。

金融市场目前押注澳洲央行继2月放宽政策后，周二料降息25个基点至纪录低位2.0%。

3月官方就业报告将于4月16日出炉。2月失业率小降至6.3%。(完)

(编译 许娜/王兴亚；审校 张荻/杜明霞)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐