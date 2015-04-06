更新版 1-《全球汇市》美元在复活节交易中下跌，美国非农就业报告继续发酵

香港证券：证监会就建议降低互联网交易的黑客入侵风险展开两个月谘询
路透香港5月8日 - 香港证券及期货事务监察委员会（证监会）周一称，今天就降低及纾减与互联网交易相关的黑客入侵风险，展开为两个月的谘询。
(新增文末收盘表格)
* 复活节假期成交清淡，美元下滑
* 非农就业报令美联储在9月，而非6月升息的机率上升
路透纽约4月6日 - 美元周一缩减稍早跌幅，但仍然能感觉到周五令人失望的美国就业报告在影响市场交投，该报告令人质疑美国升息的时间。
对美国联邦储备理事会(美联储/FED)将在今年稍后某一时点升息的预期燃点美元自去年中以来的涨势。美国利率上升，将令美元计价资产的收益相对欧元和日圆等其他货币更高，欧元区和日本的利率仍维持在低位。
周五公布的倍受关注的3月美国非农就业岗位增长12.6万个，为2013年12月以来最低增幅，远低于分析师预期的24.5万个。但3月平均时薪较前月增长0.3%。
欧洲市场周一因复活节假期休市，降低了成交量。
“市场目前低配美元，并寻机买入美元，因为即使3月非农就业报告疲弱，但我认为它不会改变美元的趋势，即逢低买入，”ING Capital Markets外汇部主管Lane Newman说。
纽约午后交易中，在EBS交易平台，欧元兑美元 上涨0.10%，报1.09840美元。
美元兑日圆 升0.28%，报119.28日圆。
“我们仍预计，美元的较长期趋势为上行。非农就业数据的确疲弱，但我们不得不考虑，过去一年来，就业岗位以每月20万个左右的速度在增加。3月薪资上升也是利好因素，”驻东京的法国兴业银行外汇部主管Kyosuke Suzuki说。
美元兑加元 下滑0.12%，报1.2465加元，接近1月底来所处的1.24-1.28加元区间的低端。一策略师表示，美元兑加元涨势暂竭，是买入美元的良机。
“在美元/加元目前的水平，是买入的机会，”BMO Capital Markets驻纽约外汇策略部全球主管Greg Anderson说。
今日 上日 当日 今年以来 2014年
收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.0921 1.0976 -0.50 -9.72 1.2097
美元/日圆 119.52 118.96 +0.47 -0.13 119.68
欧元/日圆 130.51 130.54 -0.02 -9.85 144.77
美元/瑞郎 0.9584 0.9517 +0.70 -3.59 0.9941
英镑/美元 1.4878 1.4919 -0.27 -4.46 1.5573
美元/加元 1.2477 1.2482 -0.04 +7.39 1.1618
澳元/美元 0.7589 0.7629 -0.52 -7.09 0.8168
欧元/瑞郎 1.0472 1.0447 +0.24 -12.92 1.2026
欧元/英镑 0.7341 0.7355 -0.19 -5.34 0.7755
新西兰元/美元 0.7539 0.7606 -0.88 -3.31 0.7797
美元/挪威克朗 7.9584 7.9432 +0.19 +6.51 7.4720
欧元/挪威克朗 8.6905 8.7060 -0.18 -3.86 9.0392
美元/瑞典克朗 8.5751 8.5513 +0.28 +10.00 7.7955
欧元/瑞典克朗 9.3667 9.3853 -0.20 -1.08 9.4688
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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全部现汇报价 (编译 利棣儿；审校 母红)
路透香港5月8日 - 香港证券及期货事务监察委员会（证监会）周一称，今天就降低及纾减与互联网交易相关的黑客入侵风险，展开为两个月的谘询。
路透伦敦5月8日 - 以下为AFEX MARKETS的分析师LUCY LILLICRAP对外汇市场重要技术走势及价位预测： 欧元/美元：欧元的中期技术面继续改善，如果能够站在心理水准1.1000上方，则下一步就可能继续涨向前期高点1.1300。然而，上升的有效角度目前仍然有些小，时常遇挫。近期支撑显然在1.0950附近以及1.0850区域，但如果跌破支撑，在重新企稳之前可能必须进行较深的回调。不过在升至1.1100/1.1200之前，近期阻力似乎也不大。 英镑/欧元：在1.2000欧元上方失利，显然暂时阻止了英镑的涨势。虽然再度走软目前仍然好似一个较大区间之内，但未来几日仍可能进一步走跌。即使月线仍然实际上围绕1.1650波动，但在买兴重新浮现之前，进一步向下回撤不会让人意外。本地卖压目前在1.1900附近，只要在此下方，重回1.2050的希望不大。同时，有可能进一步下跌至更加接近1.1640/50以及随后跌向1.1500/10。 英镑/美元：尽管英镑最近表现强势，但可以认为从上月1.2365开始的整个这波反弹是修正性走势。
据公告，北京办公软件今天已向中国证监会提交于深圳证券交易所创业板A股上市之申请，拟发售最多4,100万股股份，相当于现有股本约11.39%的股权。